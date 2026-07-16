Бывший госсекретарь Минэнерго: Меня уволили, потому что я стала неудобной.

Бывший государственный секретарь Министерства энергетики Кристина Перетятку заявила, что была уволена по политическим причинам, хотя к её профессиональной деятельности или добросовестности претензий не было.

В публикации в Facebook она утверждает, что министр энергетики сообщил ей, что на её увольнении «настаивали лидеры партии», упомянув также председателя PAS Игоря Гросу, пишет bani.md

По словам Перетятку, во время разговора министр сначала заявил, что не доверяет ей, однако затем положительно оценил её работу и предложил продолжить сотрудничество. Тем не менее уже через несколько дней её вызвали в Государственную канцелярию для завершения полномочий.

Как утверждает бывшая чиновница, ей предложили два варианта — написать заявление об отставке или получить приказ об освобождении от должности. Она отказалась увольняться по собственному желанию, заявив, что добросовестно выполняла свои обязанности и никаких претензий к её работе ей не предъявляли.

В своём сообщении Перетятку также пишет, что пыталась выяснить, действительно ли решение было принято под политическим давлением. По её словам, она написала Игорю Гросу, однако ответа не получила.

Бывший госсекретарь перечислила результаты своей работы в Министерстве энергетики, отметив, что курировала направления европейской интеграции, международного сотрудничества, образования, цифровизации, кибербезопасности и инноваций в энергетическом секторе.

Она заявила, что инициировала первую программу цифровой трансформации энергетического сектора, проект внедрения интеллектуальных счётчиков, проведение аудитов кибербезопасности на всех семи государственных предприятиях отрасли, а также разработку механизма «песочницы» (sandbox) для внедрения инноваций в энергетике, который, по её словам, стал первым подобным проектом в регионе.

Перетятку также отметила, что способствовала изменениям в компании RED-Nord, где входила в совет директоров, подчеркнув, что не шла на компромиссы и не имеет проблем с добросовестностью.

Во второй части своего заявления бывшая чиновница выступила с резкой критикой руководства Министерства энергетики. Не называя конкретного человека, она заявила, что высокопоставленный чиновник, вернувшийся в страну после многих лет жизни за рубежом, не знает особенностей энергетического сектора Молдовы и руководил ведомством с помощью запугивания и угроз.

Кроме того, Перетятку заявила, что развитие энергетического сектора не может основываться исключительно на возобновляемых источниках энергии и требует инвестиций в сети, цифровизацию и стабильную политику для инвесторов. Она также раскритиковала назначения на государственные должности и в советы директоров госпредприятий по политическим критериям.

В завершение бывший государственный секретарь заявила, что разница между периодом правления Владимира Плахотнюка и нынешней ситуацией заключается в том, что тогда «ей вставляли палки в колеса за смелость», а теперь её увольняют люди, рядом с которыми, по её словам, она боролась, — не из-за отсутствия профессионализма или добросовестности, а потому, что она стала «неудобной».

Министерство энергетики и другие лица, упомянутые в заявлениях Кристины Перетятку, пока не прокомментировали её обвинения.