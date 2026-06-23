Бывшему главе BEM грозит 15 лет тюрьмы по делу о многомиллиардных кредитах.

Антикоррупционные прокуроры запросили до 15 лет тюрьмы для бывших членов кредитного комитета Banca de Economii по делу о выдаче проблемных кредитов на сумму около 3 млрд леев. Приговор должны огласить 30 июля.

Судебные прения по делу завершились 22 июня в суде Кишинева сектора Буюканы. На скамье подсудимых находятся бывший председатель Banca de Economii и еще четверо бывших членов кредитного комитета банка, пишет rupor.md

По данным обвинения, в 2005–2012 годах они выдавали кредиты нескольким экономическим агентам с нарушением внутренних правил банка и принципов банковской осторожности.

Прокуроры утверждают, что кредиты выдавались без реальной проверки способности заемщиков вернуть деньги, на основании неполных досье, без четкого определения источников погашения и при недостаточно оцененных или плохо контролируемых гарантиях. В некоторых случаях, по версии обвинения, деньги использовали не по заявленному назначению. Ущерб Banca de Economii оценивается примерно в 3 млрд леев.

В прениях прокуроры запросили 15 лет лишения свободы для бывшего председателя банка. Для остальных четырех бывших членов кредитного комитета обвинение попросило по 13 лет тюрьмы. Все сроки прокуроры просят назначить с отбыванием наказания в пенитенциарии полузакрытого типа.

Также прокуроры попросили запретить подсудимым занимать должности в банковской сфере в течение пяти лет. Кроме того, обвинение требует удовлетворить гражданский иск и взыскать с подсудимых материальный ущерб в пользу Banca de Economii.

До вступления приговора в силу прокуроры также попросили поместить всех пятерых подсудимых под предварительный арест с исполнением меры прямо из зала суда.