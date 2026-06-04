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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 13:41
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Бульвар Гагарина в Кишинёве приведут к единому архитектурному виду

В Кишинёве будет отремонтирована нечётная сторона бульвара Юрия Гагарина.

Бульвар Гагарина в Кишинёве приведут к единому архитектурному виду.
Бульвар Гагарина в Кишинёве приведут к единому архитектурному виду.

По информации примэрии Кишинёва, работы затронут пешеходную зону, где появятся новые тротуары, зелёные насаждения и парковочные места в районе железнодорожного вокзала, передает rupor.md

Мэр столицы Ион Чебан сообщил, что противоположная сторона бульвара уже была отремонтирована, а теперь модернизация продолжится для создания единого облика всей улицы.

Также в рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт проезжей части. Работы входят в программу инвестиций в городскую инфраструктуру на текущий год.

Источник
rupor.md logorupor
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