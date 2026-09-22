Booking.com будет продвигать Молдову как туристическое направление.

Booking.com будет продвигать Молдову в качестве туристического направления на международных рынках. Как сообщили в Национальном бюро по туризму, данная инициатива осуществляется в сотрудничестве с Национальным бюро по туризму.

Инициативу предстоит представить в рамках Туристического форума Молдовы - 2026, который состоится 24 сентября в Кишиневе, пишет infotag.md

Кампания продвижения Молдовы направлена на повышение узнаваемости Республики Молдова среди туристов, заинтересованных в новых европейских направлениях и впечатлениях, таких как винный и гастрономический туризм, культура и наследие.

В рамках продвижения будут использоваться цифровые инструменты и возможности дистрибуции Booking.com, чтобы связать интерес туристов к Республике Молдова со следующими этапами их путешествия – от знакомства с местом назначения и определения целей поездки до выбора жилья и бронирования.

Кампания позволит разработчикам лучше понять, как туристы ищут информацию о Республике Молдова, уровень интереса к этому направлению и динамику поведения при бронировании. Полученные данные могут стать ориентирами для будущих мероприятий по продвижению туризма.

«Booking.com приезжает в Кишинев для прямого диалога с туристической индустрией Молдовы. Впервые Booking.com официально участвует в Туристическом форуме Молдовы, привнося в Кишинев международный опыт в области цифрового распространения и поведения путешественников при бронировании», - отмечает туристическое бюро.

Согласно последним данным Всемирного туристического барометра, Республика Молдова зафиксировала наибольший рост числа туристов из Европы в первом полугодии 2026 г.

За шесть месяцев текущего года число иностранных туристов превысило на 25% показатель аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, Греция и Ирландия сообщили о росте на 15% каждая, в то время как на европейском уровне средний показатель составляет 3%.