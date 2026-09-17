Боля: «Железная дорога Молдовы» начала подавать признаки жизни.

ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) полностью погасило долги по зарплатам и теперь постепенно рассчитывается с государством и другими кредиторами. Об этом рассказал министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

По его словам, в компании осталось примерно 3,2 тыс. сотрудников, а средняя зарплата составляет около 6,5 тыс. леев, пишет tv8.md

«1 мая 2026 года, в День труда, задачу, которую поставило министерство, правительство перед железными дорогами, — в День труда закончить с этим позором. Девять месяцев было отставание», — сказал министр, добавив, что сейчас зарплаты выплачиваются «месяц в месяц».

Боля также объяснил, как сейчас распределяются средства предприятия. В первую очередь деньги направляются на выплату зарплат, затем — на закупку дизельного топлива и ремонтные работы. Оставшиеся средства идут на погашение налоговых обязательств и долгов перед другими кредиторами.

Как уточнил Боля, предприятие уже вдвое сократило задолженность перед Moldovagaz, а также полностью рассчиталось за электроэнергию и поставки топлива.

«Мы не говорим о том, что решили абсолютно все вопросы, но предприятие начало подавать признаки жизни», — резюмировал глава Мининфраструктуры.

Финансовые проблемы на ЖДМ начались еще в 2009 году после двукратного падения объемов грузоперевозок, а в 2016-м спад возобновился. Ситуация значительно ухудшилась в 2022 году на фоне закрытия порта в Одессе и резкого сокращения транзита через Украину. Это привело к существенному снижению доходов и регулярным задержкам зарплат.

Параллельно на предприятии возникли проблемы с численностью персонала. Ранее штат ЖДМ превышал 5 000 человек, однако после серии сокращений на железной дороге осталось около 3 500 сотрудников.

В конце декабря 2025 года почти 30% персонала (более 1 000 человек) отправили в вынужденный отпуск на время зимних праздников. Кроме того, свыше 600 работников, не задействованных непосредственно в перевозках, находились в техническом простое до конца марта.