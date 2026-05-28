Более 400 примаров соберутся 29 мая на центральной площади Кишинева.

Мероприятие состоится в пятницу, 29 мая, на площади Великого Национального Собрания в Кишинёве. В нём примет участие и. о. премьер-министра Румынии Илие Боложан, передает moldpres.md

Мероприятие посвящено реформе местного публичного управления и укреплению административного потенциала. Дискуссии будут сосредоточены на том, каким образом власти намерены строить сильные примэрии, способные привлекать внешние ресурсы, реализовывать крупные проекты и предоставлять качественные услуги населению.

В мероприятии примут участие президент Республики Молдова Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну и и.о. премьер-министра Румынии Илие Боложан.

В конце января правительство официально объявило о запуске процесса подготовки реформы местного публичного управления как части усилий по модернизации системы управления и повышению качества публичных услуг, предоставляемых населению. Впоследствии состоялись широкие консультации по реформе со всеми заинтересованными сторонами, по итогам которых правительство представило концепцию реформы.

Ранее парламент утвердил решение, в соответствии с которым процесс добровольного укрупнения был упрощён как ключевой элемент реформы местного публичного управления. Таким образом, населённые пункты, которые решат объединить свои администрации, получат финансовые стимулы для реализации проектов местного развития. Другим преимуществом укрупнения является приближение публичных услуг к гражданам — более 600 услуг можно будет получить через Унифицированные центры предоставления услуг и через Единое окно. Кроме того, в каждом населённом пункте будет работать представитель примара, чтобы сохранялась тесная связь между местной администрацией и сообществом.

Согласно последним данным, представленным властями, к настоящему времени одобрено 663 решения о запуске процесса укрупнения, которые касаются 767 примэрий и охватывают около 86% всех примэрий Республики Молдова.