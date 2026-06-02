Более 4 800 водителей оштрафованы за нарушения ПДД в выходные.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает realitatea.md

По данным ведомства, 88 водителей были отстранены от управления транспортом за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 1 939 человек превысили допустимую скорость, а 978 не соблюдали дорожные знаки приоритета и сигналы светофора.

Кроме того, 238 водителей управляли транспортом без действующего техосмотра или обязательного страхового полиса, а 844 были привлечены к ответственности за неправильную остановку или стоянку.

За непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам оштрафованы 73 водителя. Ещё 551 — за непристёгнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулём, а 78 — за нарушения, связанные с правом управления транспортными средствами.

В указанный период сотрудники полиции также вмешались в 3 163 случая по обращениям, поступившим через службу экстренной помощи 112.