Более 3500 иностранцев запросили право на проживание в Молдове за три месяца.

За первые четыре месяца 2026 года власти зарегистрировали 2295 трудовых мигрантов, тогда как за весь 2025 год было зафиксировано 4063 иностранных работника, сообщает bani.md

По информации, предоставленной для портала Bani, Кишинёв остаётся главным центром притяжения для иностранных работников. В 2025 году в столице было выдано 5913 разрешений на проживание с целью трудоустройства — это более половины от общего числа 10 290 документов, выданных по стране. На значительном расстоянии следуют Гагаузия с 586 разрешениями и Тирасполь — с 427.

Тенденция роста заметна и в количестве заявлений на предоставление или продление права на временное проживание. В первом квартале 2026 года было подано 3543 заявления — почти на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2250 запросов.

Данные Инспектората показывают, что большинство иностранцев, работающих в Молдове, относятся к категории «трудовой мигрант» — зарегистрировано 1086 человек. Ещё 107 человек работают как командированные сотрудники, а только 19 являются специалистами или руководителями в сфере информационных технологий. Учреждение уточняет, что большинство мигрантов заняты в строительстве, сельском хозяйстве и службах доставки — отраслях, страдающих от нехватки местной рабочей силы.

Кроме того, по состоянию на 31 марта 2026 года в Республике Молдова действовали разрешения на проживание с целью трудоустройства у 284 граждан Украины. За первые три месяца года для украинцев было выдано 83 таких разрешения, тогда как за аналогичный период 2025 года — всего 10.

Генеральный инспекторат по миграции также уточняет, что лица, перемещённые из Украины и пользующиеся временной защитой в Молдове, имеют право работать без получения отдельного разрешения на проживание с целью трудоустройства.