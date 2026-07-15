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bani.md logobani
15 Июля 2026, 07:45
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Более 30 пассажиров не смогли вылететь из Дублина в Кишинев из-за овербукинга

Гражданка Молдовы, проживающая в Ирландии, Олеся Стамати призвала власти Кишинева вмешаться после жалоб пассажиров рейса Дублин — Кишинев, которые не смогли вылететь, несмотря на наличие билетов и пройденную регистрацию.

Более 30 пассажиров не смогли вылететь из Дублина в Кишинев из-за овербукинга.
Более 30 пассажиров не смогли вылететь из Дублина в Кишинев из-за овербукинга.

В публикации в Facebook Стамати заявила, что подобные случаи происходят не впервые. По ее словам, на рейсах между Дублином и Кишиневом авиакомпании якобы регулярно продают больше билетов, чем имеется мест в самолете, а пассажиров ненадлежащим образом информируют о задержках и изменениях в расписании, пишет bani.md

«Не думаю, что существует большее неуважение к пассажирам, чем то, которое проявляют молдавские авиакомпании по отношению к тем, кто летает между Дублином и Кишиневом. Продается больше билетов, чем мест, рейсы переносятся, происходят задержки без должного информирования пассажиров, а коммуникация организована крайне плохо», — написала она.

Женщина также обратилась к посольству Республики Молдова в Ирландии с призывом инициировать проверку предполагаемых нарушений.

Поводом для обращения стала история, опубликованная другой гражданкой Молдовы — Лилией Гризой. По ее словам, около 35–42 пассажиров рейса H4474 авиакомпании HiSky, который должен был вылететь из Дублина в Кишинев, не были допущены на посадку, несмотря на наличие билетов и успешно пройденный check-in.

По утверждению женщины, пассажиров оставили в аэропорту без четких объяснений, а причиной стало то, что авиакомпания якобы продала больше билетов, чем было мест на борту. Некоторым предложили перенести вылет на другие даты, однако, по словам Гризы, и эти рейсы уже были полностью заполнены.

Она также отметила, что среди оставшихся в аэропорту были люди, которым необходимо было срочно попасть в Молдову по медицинским и семейным обстоятельствам, и призвала авиакомпанию объяснить, почему возникла такая ситуация и как она была урегулирована.

Авиакомпания HiSky пока не прокомментировал изложенные пассажирами обвинения.

Источник
bani.md logobani
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