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moldpres.md logomoldpres
21 Сентября 2026, 15:28
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Более 3 890 водителей нарушили ПДД в выходные дни

Так, из общего количества 25 человек были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.

Более 3 890 водителей нарушили ПДД в выходные дни.
Более 3 890 водителей нарушили ПДД в выходные дни.

По данным Генерального инспектората полиции, 1 507 водителей превысили скорость, а 931 не соблюдали знаки приоритета или сигналы светофоров, передает moldpres.md

Еще 134 человека управляли транспортными средствами без ежегодного технического осмотра или полиса ОСАГО, а 702 остановились в запрещенных местах.

Кроме того, 64 водителя не уступили дорогу пешеходам или велосипедистам, а 471 были оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время вождения.

Также 57 человек нарушили правила, касающиеся управления транспортными средствами.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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