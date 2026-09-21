21 Сентября 2026, 15:28
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Более 3 890 водителей нарушили ПДД в выходные дни.
Более 3 890 водителей нарушили ПДД в выходные дни
Так, из общего количества 25 человек были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.
По данным Генерального инспектората полиции, 1 507 водителей превысили скорость, а 931 не соблюдали знаки приоритета или сигналы светофоров, передает moldpres.md
Еще 134 человека управляли транспортными средствами без ежегодного технического осмотра или полиса ОСАГО, а 702 остановились в запрещенных местах.
Кроме того, 64 водителя не уступили дорогу пешеходам или велосипедистам, а 471 были оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время вождения.
Также 57 человек нарушили правила, касающиеся управления транспортными средствами.