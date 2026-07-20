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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 15:20
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Близятся гроза и порывистый ветер: спасатели в Молдове призывают к осторожности

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) выпустил рекомендации для населения в связи с прогнозируемой непогодой в Молдове.

Близятся гроза и ветер: спасатели в Молдове призывают к осторожности.
Близятся гроза и ветер: спасатели в Молдове призывают к осторожности.

Как сообщает ведомство, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности в период с 15:00 20 июля до 01:00 21 июля 2026 года, передает rupor.md

Спасатели призывают воздержаться от поездок во время сильных ливней, гроз и порывистого ветра. Категорически запрещается укрываться под деревьями, столбами линий электропередач, рекламными щитами или конструкциями, которые могут рухнуть. В домах необходимо закрыть окна и двери, а все предметы с балконов и дворов — надежно закрепить.

Владельцам автомобилей следует парковать машины вдали от деревьев и временных построек. Водителям необходимо адаптировать скорость к условиям дороги, соблюдать дистанцию и избегать затопленных участков. При сильных грозах рекомендуется отключать второстепенные электроприборы.

Специалисты подчеркивают: нельзя пытаться пересекать зоны скопления воды или водные потоки ни пешком, ни на автомобиле. В любой рискованной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Источник
rupor.md logorupor
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