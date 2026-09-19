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logos-press.md logologos-press
19 Сентября 2026, 08:49
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Бизнес предлагает скорректировать лимиты на питание и транспорт для сотрудников

В условиях нехватки квалифицированного персонала члены Национальной конфедерации работодателей Молдовы в очередной раз предлагают властям скорректировать действующие лимиты вычетов по предпринимательским расходам.

Бизнес предлагает скорректировать лимиты на питание и транспорт для сотрудников.
Бизнес предлагает скорректировать лимиты на питание и транспорт для сотрудников.

Так как они больше не отражают экономические реалии, представители патронатов предлагают их изменить, в соответствии с текущей ситуацией. Так, по талонам на питание работодатели предлагают увеличить потолок номинальной суммы вычета как минимум до 100–150 леев за рабочий день, передает logos-pres.md

При этом они считают  целесообразной мерой ежегодную индексацию лимита. В организации посчитали, что сумма в 55 леев, установленная в 2020 году, с поправкой на инфляцию соответствовала бы примерно 104 леям сегодня. 

Тем более, что повышение НДС в секторе HoReCa дополнительно снижает покупательную способность талона. 

Это операционные расходы, а не личная выгода 

По вычетам на транспорт для перевозки работников работодатели предлагают отменить ограничение в 75 леев на сотрудника в день и полностью признать в качестве вычитаемых документально подтвержденные на эти цели средства. 

Это операционные расходы, а не личная выгода, подчеркивается в позиции организации по проекту налоговой политики – 2027. Что касается средств предприятия на проживание/аренду, ее члены предлагают  освободить от налогообложения суммы, уплачиваемые работодателем за аренду здания, в котором проживает работник, в пределах 20% от средней прогнозируемой месячной зарплаты на одного работника (в соответствии со статьей 76 Налогового кодекса Румынии). 

Кроме того, представители патронатов предлагают расширить вычитаемую базу за счет расходов на помещения, удобные для детей работников, в соответствии со статьей 252³ Трудового кодекса.

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Источник
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