Бабуцки: Каждый день я вижу, как коррупция, связи и кумовство оказываются сильнее правды.

Спустя полтора года после смерти бизнесвумен Любови Бабуцки, скончавшейся во время косметологической процедуры в салоне красоты в Кишиневе, ее муж Роман Бабуцки опубликовал эмоциональное обращение.

Он заявил, что за все это время единственным наказанным оказался он сам, поскольку отказался молчать и продолжил публично говорить о деле своей супруги, сообщает unimedia.info

«Исполнилось ровно полтора года с тех пор, как тебя не стало.

Я никогда не мог представить, что именно так будет выглядеть будущее, о котором мы столько говорили вместе, за которое голосовали и на которое возлагали столько надежд.

За эти полтора года, несмотря на все возбужденные уголовные дела (9 преступлений, предусматривающих уголовную ответственность), пока наказали только меня. Дважды. (Недавно полиция сектора Ботаника сумела сделать это практически задним числом. Браво!)

Потому что я не молчу. Потому что открыто говорю о тех грязных делах, которые творят коррумпированные негодяи, считающие себя выше закона.

Каждый день я вижу, как коррупция, связи и кумовство оказываются сильнее правды, справедливости и человеческой жизни.

Сегодня исполняется ровно полтора года с тех пор, как почти каждый день я снова пересматриваю наши фотографии и видео в телефоне.

Это все, что осталось у меня от нашей прежней жизни.

Твой голос, твоя улыбка... Наши разговоры... Наши путешествия... Наши мечты о будущем...», — говорится в обращении Романа Бабуцки.

В июне прошлого года анестезиолог Екатерина Манюк, обвиняемая в незаконной медицинской деятельности, повлекшей смерть бизнесвумен Любови Бабуцки, была освобождена из-под домашнего ареста и переведена под судебный контроль.

Также в июне 2025 года по делу о смерти Любови Бабуцки были возбуждены новые уголовные дела. Они касаются таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, дача ложных показаний, активная коррупция и других правонарушений.