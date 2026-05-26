26 Мая 2026, 09:05
826
Авиаперевозки в Молдове выросли на 9%, а железная дорога потеряла 69% пассажиров

Всё больше пассажиров отдают предпочтение авиаперелётам. В первом квартале 2026 года воздушный транспорт продемонстрировал один из самых высоких темпов роста среди всех видов общественных перевозок.

Согласно данным Национального бюро статистики, за этот период услугами авиакомпаний воспользовались почти 380 тысяч пассажиров — на 9% больше, чем годом ранее. При этом пассажирооборот вырос более чем на 23%, достигнув почти 748 миллионов пассажиро-километров, пишет bani.md

В резком контрасте с этим железнодорожный транспорт продолжает терять популярность. Количество пассажиров, выбравших поезда, сократилось почти на 69%, а пассажирооборот снизился более чем на 40%. Всего за первые три месяца года железной дорогой воспользовались лишь 32,7 тысячи человек.

В целом по Республике Молдова общественный транспорт показал небольшой рост. В период с января по март 2026 года было перевезено 82,8 миллиона пассажиров — на 0,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Самую большую долю перевозок обеспечили троллейбусы: на их долю приходится более 66% всех поездок на общественном транспорте. Количество пассажиров, перевезённых троллейбусами, превысило 54,8 миллиона человек.

Автобусы и маршрутные такси также остаются в числе самых востребованных видов транспорта. Ими было перевезено 27,6 миллиона пассажиров, хотя в этом сегменте отмечено незначительное снижение по сравнению с прошлым годом. Большинство рейсов выполнялись в пределах городов и на местных маршрутах.

Значительный рост зафиксирован и в сфере грузовых перевозок. В первом квартале года транспортные компании перевезли 4,5 миллиона тонн грузов — более чем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Крупнейший объём перевозок пришёлся на автомобильный транспорт, который занимает почти 90% рынка.

Источник
bani.md
