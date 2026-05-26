Авиаперевозки в Молдове выросли на 9%, а железная дорога потеряла 69% пассажиров.

Согласно данным Национального бюро статистики, за этот период услугами авиакомпаний воспользовались почти 380 тысяч пассажиров — на 9% больше, чем годом ранее. При этом пассажирооборот вырос более чем на 23%, достигнув почти 748 миллионов пассажиро-километров, пишет bani.md

В резком контрасте с этим железнодорожный транспорт продолжает терять популярность. Количество пассажиров, выбравших поезда, сократилось почти на 69%, а пассажирооборот снизился более чем на 40%. Всего за первые три месяца года железной дорогой воспользовались лишь 32,7 тысячи человек.

В целом по Республике Молдова общественный транспорт показал небольшой рост. В период с января по март 2026 года было перевезено 82,8 миллиона пассажиров — на 0,7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Самую большую долю перевозок обеспечили троллейбусы: на их долю приходится более 66% всех поездок на общественном транспорте. Количество пассажиров, перевезённых троллейбусами, превысило 54,8 миллиона человек.

Автобусы и маршрутные такси также остаются в числе самых востребованных видов транспорта. Ими было перевезено 27,6 миллиона пассажиров, хотя в этом сегменте отмечено незначительное снижение по сравнению с прошлым годом. Большинство рейсов выполнялись в пределах городов и на местных маршрутах.

Значительный рост зафиксирован и в сфере грузовых перевозок. В первом квартале года транспортные компании перевезли 4,5 миллиона тонн грузов — более чем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Крупнейший объём перевозок пришёлся на автомобильный транспорт, который занимает почти 90% рынка.