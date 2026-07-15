Авиакомпания Polaris получила предварительное одобрение для продолжения сертификации.

Компания Polaris Aviation Group получила предварительное одобрение Совета по проверке инвестиций, важных для безопасности государства, и продолжает процедуру получения сертификата эксплуатанта воздушного судна.

Орган гражданской авиации подтвердил, что компания уже проходит официальную процедуру сертификации, пишет logos-pres.md

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове появилась новая авиакомпания.

Министр инфраструктуры Владимир Боля тогда заявил, что не знает, кто за ней стоит. Окончательное решение о выдаче разрешения на выполнение авиаперевозок должны принять в ближайшее время.