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logos.press.md logologos
15 Июля 2026, 07:27
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Авиакомпания Polaris получила предварительное одобрение для продолжения сертификации

Компания Polaris Aviation Group получила предварительное одобрение Совета по проверке инвестиций, важных для безопасности государства, и продолжает процедуру получения сертификата эксплуатанта воздушного судна.

Авиакомпания Polaris получила предварительное одобрение для продолжения сертификации.
Авиакомпания Polaris получила предварительное одобрение для продолжения сертификации.

Орган гражданской авиации подтвердил, что компания уже проходит официальную процедуру сертификации, пишет logos-pres.md

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове появилась новая авиакомпания.

Министр инфраструктуры Владимир Боля тогда заявил, что не знает, кто за ней стоит. Окончательное решение о выдаче разрешения на выполнение авиаперевозок должны принять в ближайшее время.

Источник
logos.press.md logologos
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