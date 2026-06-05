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unimedia.info logounimedia
5 Июня 2026, 14:24
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Апелляционная палата оставила в силе приговор Марине Таубер

Ранее суд приговорил её к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Решение было принято сегодня, 5 июня, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

Апелляционная палата оставила в силе приговор Марине Таубер.
Апелляционная палата оставила в силе приговор Марине Таубер.

«Решением от 5 июня 2026 года Апелляционная палата "Центр" отклонила как необоснованные жалобы, поданные прокурорами и адвокатами осуждённой, на приговор Кишинёвского суда сектора Буюканы от 30 сентября 2025 года. Этим приговором Таубер была осуждена на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы и обязана выплатить более 206 миллионов леев», — уточняется в сообщении Антикоррупционной прокуратуры, передает unimedia.info

Вынесенное решение является окончательным и подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем, оно может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшей судебной палате в течение двух месяцев с даты его вынесения.

Источник
unimedia.info logounimedia
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