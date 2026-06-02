rupor
2 Июня 2026, 18:48
6 155
Апелляционная палата оправдала Дорина Дамира по делу о шантаже

Апелляционная палата Центр оправдала Дорина Дамира, председателя Федерации боевых искусств FEA и фина Владимира Плахотнюка, по делу о шантаже.

Решение вынесли 2 июня. Дамира не было на заседании, поскольку он отбывает трехлетний срок по делу о фиктивном трудоустройстве в Министерстве внутренних дел, передает rupor.md

Дело о шантаже связано с основателем компании Proimobil Владиславом Мустяцэ. Следствие утверждало, что в июне 2021 года Дамир через адвоката якобы передал ему требования и угрозы, добиваясь отказа от претензий в уголовном деле.

По версии обвинения, речь шла о деле, связанном с предполагаемой рейдерской атакой 2017 года против Proimobil. Прокуроры утверждали, что Дамир требовал от Мустяцэ изменить процессуальную позицию и отказаться от материальных претензий.

Сам Дамир вину не признал. В первой инстанции он заявлял, что лично не знает Мустяцэ и никогда с ним не встречался.

В декабре 2022 года суд Кишинева уже оправдал Дамира по двум пунктам обвинения, шантажу и вмешательству в осуществление правосудия и уголовное преследование. Суд тогда пришел к выводу, что в действиях Дамира нет состава преступления.

Прокурор настаивал на виновности Дамира. По одному эпизоду обвинение просило назначить штраф в 40 тыс. леев и прекратить процесс в связи с амнистией. По второму эпизоду прокурор просил штраф в 30 тыс. леев и взыскание судебных расходов.

Апелляционная палата рассмотрела дело после обжалования и вновь вынесла оправдательное решение.

Источник
rupor
