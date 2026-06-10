ANTA: Украина вводит более строгие правила для пассажирских рейсов.

По данным ANTA, законодательные поправки предусматривают приостановку регулярных международных маршрутов, которые за 12 месяцев показали операционную эффективность менее 30% от установленной, сообщает stiri.md

Решения о закрытии регулярных маршрутов принимаются на основе данных, зарегистрированных до 31 декабря 2025 года. Оценка проводится на основе информации, предоставленной техническим администратором электронной системы eCherha.

Власти заявляют, что проверки не касаются новых маршрутов, открытых в течение 2025 года.

ANTA напоминает, что операторы автомобильных перевозок обязаны регистрировать свои поездки в электронной системе eCherha, используемой украинскими властями на пограничных пунктах.

В этой связи учреждение рекомендует перевозчикам соблюдать утвержденные графики движения и обеспечивать регулярное выполнение рейсов, чтобы избежать риска приостановки международных транспортных услуг.