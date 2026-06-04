Алексея Которобая окончательно приговорили к 25 годам за убийство младенца.

Решение 28 мая вынесла Апелляционная палата "Север", которая отклонила жалобы защиты и оставила в силе приговор суда Оргеева, сообщает rupor.md

По данным Генеральной прокуратуры, преступления были совершены в феврале 2010 года в Теленештском районе. Мать ребенка на тот момент была несовершеннолетней.

В прокуратуре уточнили, что расследование началось сразу после произошедшего, однако реальные обстоятельства дела тогда не были полностью установлены, а виновный не был привлечен к уголовной ответственности.

Дело пересмотрели в 2024 году после появления новых данных и доказательств. Прокуратура провела дополнительные проверки, изучила ранее собранные материалы, получила новые доказательства, допросила свидетелей и провела следственные действия, в том числе за пределами Молдовы.