Алексея Которобая окончательно приговорили к 25 годам за убийство младенца
Алексей Которобай окончательно приговорен к 25 годам лишения свободы по делу об убийстве 10-месячного ребенка, похищении его матери и сексуальном насилии над ней.
Решение 28 мая вынесла Апелляционная палата "Север", которая отклонила жалобы защиты и оставила в силе приговор суда Оргеева, сообщает rupor.md
По данным Генеральной прокуратуры, преступления были совершены в феврале 2010 года в Теленештском районе. Мать ребенка на тот момент была несовершеннолетней.
В прокуратуре уточнили, что расследование началось сразу после произошедшего, однако реальные обстоятельства дела тогда не были полностью установлены, а виновный не был привлечен к уголовной ответственности.
Дело пересмотрели в 2024 году после появления новых данных и доказательств. Прокуратура провела дополнительные проверки, изучила ранее собранные материалы, получила новые доказательства, допросила свидетелей и провела следственные действия, в том числе за пределами Молдовы.
По данным прокуратуры, суд пришел к выводу, что обвиняемый убил ребенка, применив к нему насилие, а затем похитил его несовершеннолетнюю мать и принудил ее к сексуальным действиям. Апелляционная палата "Север" подтвердила эти выводы и оставила приговор без изменений.
В Генпрокуратуре заявили, что это дело показывает, что даже спустя годы новые данные могут стать основанием для пересмотра ранее принятых решений и привлечения виновного к ответственности.
Алексей Которобай является братом Георгия Которобая, который находится под стражей по делу о похищении, изнасиловании и убийстве молодой женщины.