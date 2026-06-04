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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 14:06
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Алексея Которобая окончательно приговорили к 25 годам за убийство младенца

Алексей Которобай окончательно приговорен к 25 годам лишения свободы по делу об убийстве 10-месячного ребенка, похищении его матери и сексуальном насилии над ней.

Алексея Которобая окончательно приговорили к 25 годам за убийство младенца.
Алексея Которобая окончательно приговорили к 25 годам за убийство младенца.

Решение 28 мая вынесла Апелляционная палата "Север", которая отклонила жалобы защиты и оставила в силе приговор суда Оргеева, сообщает rupor.md

По данным Генеральной прокуратуры, преступления были совершены в феврале 2010 года в Теленештском районе. Мать ребенка на тот момент была несовершеннолетней.

В прокуратуре уточнили, что расследование началось сразу после произошедшего, однако реальные обстоятельства дела тогда не были полностью установлены, а виновный не был привлечен к уголовной ответственности.

Дело пересмотрели в 2024 году после появления новых данных и доказательств. Прокуратура провела дополнительные проверки, изучила ранее собранные материалы, получила новые доказательства, допросила свидетелей и провела следственные действия, в том числе за пределами Молдовы.

По данным прокуратуры, суд пришел к выводу, что обвиняемый убил ребенка, применив к нему насилие, а затем похитил его несовершеннолетнюю мать и принудил ее к сексуальным действиям. Апелляционная палата "Север" подтвердила эти выводы и оставила приговор без изменений.

В Генпрокуратуре заявили, что это дело показывает, что даже спустя годы новые данные могут стать основанием для пересмотра ранее принятых решений и привлечения виновного к ответственности.

Алексей Которобай является братом Георгия Которобая, который находится под стражей по делу о похищении, изнасиловании и убийстве молодой женщины.

Источник
rupor.md logorupor
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