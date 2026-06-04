АГУ запускает пилотный проект: автоинструкторов допустят на практический экзамен.

Соответствующий пилотный проект запустило Агентство государственных услуг (АГУ), передает rupor.md

Согласно новым правилам, инструктор из автошколы, в которой проходил обучение кандидат, сможет присутствовать во время практического экзамена. Он будет находиться на переднем пассажирском сиденье, а экзаменатор АГУ — на заднем сиденье автомобиля.

В агентстве подчеркивают, что присутствие инструктора является полностью добровольным и возможно только по просьбе кандидата.

При этом инструктору запрещено подсказывать экзаменуемому, помогать ему во время тестирования или каким-либо образом влиять на процесс оценки и итоговый результат. Его вмешательство допускается исключительно в случаях, когда возникает угроза безопасности дорожного движения.

В АГУ отметили, что единственным лицом, принимающим решение о результатах экзамена и выставляющим оценку «сдал» или «не сдал», остается экзаменатор агентства. Пилотный проект будет действовать до 1 сентября 2026 года.