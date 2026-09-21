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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 19:10
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Агентство публичных услуг меняет формат предоставления кадастровых услуг с 1 октября

С 1 октября в Молдове меняется порядок кадастровых услуг: в одних населённых пунктах их будут предоставлять только территориальные офисы Реестра недвижимости, в других сохранится обслуживание через многофункциональные центры ASP.

Агентство публичных услуг меняет формат предоставления кадастровых услуг с 1 октября.
Агентство публичных услуг меняет формат предоставления кадастровых услуг с 1 октября.

Изменения связаны с тем, что государственное учреждение «Реестр недвижимого имущества» с января 2024 года функционирует автономно. Ранее ради удобства граждан кадастровые сервисы временно дублировались в центрах ASP, однако теперь ведомство начинает постепенный перенос этих услуг в собственные специализированные офисы, передает rupor.md

Согласно новой схеме, кадастровые окна продолжат работать в многофункциональных центрах ASP по всей столице (во всех пяти филиалах), а также в двенадцати районах: Новоаненском, Чимишлийском, Комратском, Криулянском, Флорештском, Яловенском, Леовском, Окницком, Рышканском, Шолданештском, Страшенском и Теленештском.

В остальных регионах страны оформить кадастровые документы можно будет исключительно по адресам территориальных подразделений профильного ведомства. Данное правило затронет Бельцы, Бессарабку, Бричаны, Кагул, Кантемир, Калараш, Каушаны, Чадыр-Лунгу, Дондюшаны, Дрокию, Единец, Фалешты, Глодяны, Хынчешты, Ниспорены, Оргеев, Резину, Сынжерей, Сороки, Штефан-Водэ, Тараклию, Унгены и Вулканешты.

По информации Агентства публичных услуг, для получения актуальных справок и консультаций граждане могут обращаться в единую службу поддержки клиентов ASP по короткому номеру 14909 либо проверять информацию на официальном сайте профильного кадастрового ведомства.

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Источник
rupor.md logorupor
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