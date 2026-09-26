Аэропорт Кишинёва просит пассажиров приезжать за три часа до вылета.

Пассажиров ночных и утренних рейсов просят приезжать в аэропорт Кишинёва как минимум за три часа до вылета.

В часы пик предполётные процедуры могут занять больше времени, предупредила администрация аэропорта, передает rupor.md

Сегодня, 26 сентября, с 03:00 до 06:00 аэропорт обслуживал около 1400 пассажиров в час. При этом действующий терминал рассчитан примерно на 800 человек в час. О превышении его проектной нагрузки сообщалось и ранее.

В аэропорту советуют заранее проверять сообщения авиакомпании и приготовить документы до подхода к контролю безопасности. Ноутбук и другие электронные устройства лучше держать под рукой, чтобы быстро достать их из багажа при досмотре.

Администрация ожидает, что с завершением летнего сезона пассажиропоток постепенно снизится. Пока же рекомендация приезжать за три часа касается прежде всего тех, кто летит ночью или рано утром.