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rupor.md logorupor
26 Сентября 2026, 16:30
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Аэропорт Кишинёва просит пассажиров приезжать за три часа до вылета

Пассажиров ночных и утренних рейсов просят приезжать в аэропорт Кишинёва как минимум за три часа до вылета.

Аэропорт Кишинёва просит пассажиров приезжать за три часа до вылета.
Аэропорт Кишинёва просит пассажиров приезжать за три часа до вылета.

В часы пик предполётные процедуры могут занять больше времени, предупредила администрация аэропорта, передает rupor.md

Сегодня, 26 сентября, с 03:00 до 06:00 аэропорт обслуживал около 1400 пассажиров в час. При этом действующий терминал рассчитан примерно на 800 человек в час. О превышении его проектной нагрузки сообщалось и ранее.

В аэропорту советуют заранее проверять сообщения авиакомпании и приготовить документы до подхода к контролю безопасности. Ноутбук и другие электронные устройства лучше держать под рукой, чтобы быстро достать их из багажа при досмотре.

Администрация ожидает, что с завершением летнего сезона пассажиропоток постепенно снизится. Пока же рекомендация приезжать за три часа касается прежде всего тех, кто летит ночью или рано утром.

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Источник
rupor.md logorupor
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