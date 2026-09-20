Адвокат убитой в Магдачештах женщины: Она хотела вырваться из кошмара, но боялась
Ана Ефрос, убитая своим мужем, который затем застрелился, около года была полна решимости положить конец браку, однако одновременно боялась супруга.
Об этом рассказал адвокат жертвы Андрей Оцел в эфире TV8, пишет unimedia.info
«Она уже устала жить в этом кошмаре и хотела стабильного и безопасного будущего для детей», — отметил адвокат. По его словам, ранее у женщины якобы было несколько адвокатов, которые отказались от дальнейших действий из-за давления и угроз со стороны ее мужа.
Ана Ефрос подала заявление на развод 4 августа 2026 года.
«Первый контакт с ней состоялся год назад. Тогда это было поверхностное общение, она размышляла о подаче заявления на развод. Спустя год со мной связалась ее коллега по работе, и уже через нее я познакомился с госпожой Ефрос. Среди причин развода назывались разногласия в семье, насилие и многие другие обстоятельства, которые впоследствии стали достоянием общественности. Я не имею права раскрывать подробности, поскольку это адвокатская тайна, которую мы обязаны соблюдать, как и право человека на частную жизнь. Но основания были, и очень серьезные. Она была полна решимости положить конец этому браку. В то же время эта решимость омрачалась чувством страха, но она уже устала жить в кошмаре и хотела стабильного и безопасного будущего для детей», — рассказал Андрей Оцел, адвокат Аны Ефрос, убитой в Магдачештах.
Ранее у женщины якобы было несколько адвокатов, которые отказались от дальнейших действий из-за давления со стороны ее мужа.
«Еще при первом общении с ней меня предупредили, что другим адвокатам, к которым она обращалась, ее муж каким-то образом угрожал, на них оказывалось давление, чтобы они не вмешивались в дело и не становились на ее сторону. Я не могу сказать, кто именно это был и действительно ли это происходило, но он был агрессивным человеком, а профессия адвоката, к сожалению, предполагает и определенный личный риск.
С момента подачи заявления, в начале августа, мы несколько раз обсуждали дело о разводе, дату заседания, а также то, какие дополнительные доказательства и документы можно приложить. К сожалению, мне не сообщили об обострении ситуации и о новых предписаниях, а в соответствующем случае присутствовал назначенный государством адвокат.
В принципе, с точки зрения защиты она практически не могла предпринять никаких других юридических мер», — уточнил адвокат.