Административные барьеры для установки систем хранения электроэнергии будут устранены.

В Молдове хотят устранить часть административных барьеров, действующих в процессе установки систем хранения электроэнергии.

Это предусмотрено в проекте закона, рассмотренном членами Комитета по экономике, бюджету и финансам на сегодняшнем заседании, пишет logos-pres.md

Законодательная инициатива разработана в рамках рабочей группы, созданной на платформе Комитета по экономике, бюджету и финансам, в состав которой вошли представители правительства и деловой среды.

Проект закона направлен на устранение административных барьеров, замедляющих развитие мощностей по производству возобновляемой энергии и инфраструктуры хранения энергии.

Разработчики проекта уверяют, что в законодательстве будет четко указано, что объекты хранения электроэнергии относятся к категории работ, выполняемых в упрощенном порядке. В результате, лицам, которые будут устанавливать фотоэлектрические панели и/или тепловые насосы в индивидуальных жилых домах, включая двухквартирные или таунхаусы, в многоквартирных домах или других типах зданий, на крышах или фасадах, потребуется проектная документация, разработанная только для электротехнического ведомства.

Законопроект также упрощает установку систем хранения электроэнергии и сопутствующей инфраструктуры на территории фотоэлектрических парков или других энергетических, коммерческих, сельскохозяйственных или промышленных объектов.

Положения законодательной инициативы также обеспечивают соответствие вторичной нормативной базы правовому режиму, применимому к разрешению строительных работ, с целью устранения пробелов и расхождений в толковании.

Законопроект будет предложен для рассмотрения на пленарном заседании Парламента. После принятия законодательные положения вступят в силу со дня публикации в Официальном вестнике.