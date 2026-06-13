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tsn.ua logotsn
13 Июня 2026, 14:44
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Землю накроет геомагнитный шторм

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Землю накроет геомагнитный шторм.
Землю накроет геомагнитный шторм.

В ближайшие дни на Земле ожидается повышение геомагнитной активности, передает tsn.ua

Космическое колебание растянется на все выходные и может задеть начало следующей рабочей недели, спровоцировав колебания магнитного поля планеты.

По данным, обнародованным Британской геологической службой, причиной изменения космической погоды стал высокоскоростной поток, исходящий из корональной дыры. Этот фактор обусловил существенное повышение скорости солнечного ветра, последствия которого будут непосредственно ощущаться 13 июня.

Ожидается, что геомагнитный Кр-индекс поднимется почти до 6. В международной классификации такой показатель соответствует умеренно сильной магнитной буре уровня G2.

Начало новой недели может принести еще одну волну геомагнитного напряжения. Если сформированный солнечный поток достигнет слоев земной атмосферы, понедельник, 15 июня, также начнется с новой магнитной бури незначительной мощности.

Как улучшить самочувствие

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и приводит к дискомфорту.

Чаще повышенная солнечная активность вызывает головную боль, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Что советуют делать

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

  • Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Источник
tsn.ua logotsn
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