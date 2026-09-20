Врач объяснил, почему осенью начинается хандра.

У осенней хандры много причин — световой день, режим сна, привычки.

Сниженная активность и меланхолия осенью связаны не только с переменой сезона, но и с общей перестройкой организма. Об этом рассказал российский врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов, пишет gazeta.ru

«Осенняя хандра — хороший пример того, почему на самочувствие нельзя смотреть только с одной стороны. Меняется продолжительность светового дня, режим сна, физическая активность, привычки питания. Нервная система, сон, гормональная регуляция и уровень активности связаны между собой», — объяснил врач.

Первая причина хандры — организм получает меньше дневного света. Мы выходим из дома, когда ещё темно, и возвращаемся уже после наступления темноты. Свет, в свою очередь, влияет на циркадные ритмы: систему, которая помогает организму синхронизировать сон и бодрствование. Поэтому изменение светового режима негативно сказывается на самочувствии.

С приходом осени также сбивается привычный режим сна: летом мы часто ложимся позднее из-за длинного светового дня. С приходом холодов этот график меняется, а организм не всегда успевает быстро перестроиться. Поэтому появляется ощущение, что сна достаточно, но восстановиться не получается.

Еще одна причина — снижение активности. Холод, дождь и сокращение светового дня уменьшают количество прогулок и движения. Это вредит ощущению бодрости, и мы чувствуем себя постоянно уставшими.

Появляется хандра и из-за перемены питания. Осенью хочется более калорийной и теплой еды: выпечки, сладкого, жирных блюд. Если рацион становится однообразным, это негативно влияет на общее самочувствие.

«Не стоит искать один продукт, который якобы способен вернуть энергию. Организм работает как система. Важны питание, сон, движение, восстановление и эмоциональная нагрузка одновременно», — отметил Маматов.

Пятая причина — рост нагрузки: в сентябре многие возвращаются к полноценному рабочему графику. После более расслабленного летнего режима нервной системе приходится быстро адаптироваться, а это приводит к напряжению.

Поэтому ощущение «ничего не хочется» иногда оказывается не ленью, а сигналом о том, что ресурсов на восстановление стало меньше, чем требуется организму. Эту проблему стоит решать комплексно.

«Осенью важно посмотреть на организм системно: как вы спите, сколько двигаетесь и чем питаетесь. Также важно: насколько высок уровень стресса и успеваете ли вы восстанавливаться. Иногда изменение нескольких привычек помогает вернуть ощущение энергии гораздо эффективнее, чем попытка просто заставить себя «собраться» и победить хандру», — заключил Маматов.