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euronews.com logoeuronews
17 Сентября 2026, 16:55
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Воздействие загрязнённого воздуха связано с повышенным риском суицида

Как показал новый анализ, краткосрочное и длительное воздействие загрязнённого воздуха может повышать риск суицидальных мыслей и самоубийства.

Воздействие загрязнённого воздуха связано с повышенным риском суицида.
Воздействие загрязнённого воздуха связано с повышенным риском суицида.

Воздействие загрязнённого воздуха может повышать риск суицидальных мыслей и смерти в результате самоубийства как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что подчёркивает влияние факторов окружающей среды на здоровье людей, пишет euronews.com

Новый анализ, опубликованный в журнале Journal of Epidemiology & Community Health, выявил, что кратковременное воздействие мелких твёрдых частиц (PM2,5 и PM10), а также длительное воздействие диоксида азота (NO2) и PM2,5 повышают риск смерти в результате самоубийства, суицидальных попыток и суицидальных мыслей.

Учёные проанализировали более 40 исследований, посвящённых различным видам загрязнения воздуха, шуму, световому и водному загрязнению и их связи со случаями смерти в результате самоубийства, суицидальными попытками и суицидальными мыслями.

Ежегодно в мире вследствие самоубийства погибают свыше 720 000 человек. В Европейском союзе в 2023 году более 48 000 человек умерли в результате умышленного самоповреждения, согласно последним данным Eurostat.

«Хотя единственной причины самоубийства не существует, мотивы описываются как многофакторные и включают ряд индивидуальных и биологических факторов, а также более широкие культурные и социальные факторы», пишут авторы.

Эти выводы, как отмечают авторы, помогают расширить понимание того, какую роль воздействия окружающей среды играют в формировании суицидального риска. Однако связанные с окружающей средой риски остаются до конца не изученными, подчёркивают они.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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