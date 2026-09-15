ВОЗ: У курящих женщин риск бесплодия на 40% выше, чем у некурящих.

У курящих женщин риск бесплодия на 40% выше, чем у некурящих. Курение также ухудшает качество спермы у мужчин и снижает вероятность успешного лечения бесплодия.

Об этом говорится в обзоре научных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Результаты представлены на официальном сайте.

«При этом отказ от сигарет может снизить риски. У женщин, которые раньше курили, но бросили, вероятность бесплодия на 25% ниже, чем у тех, кто продолжает курить. Чем раньше человек отказывается от табака, тем лучше для репродуктивного здоровья», — подчеркнули исследователи.

Курение связано с нарушением мужской фертильности. У курящих мужчин чаще возникают проблемы с эрекцией и эякуляцией, а в сперме могут наблюдаться снижение подвижности и изменение формы сперматозоидов. В некоторых случаях сперматозоиды могут полностью отсутствовать.

Особенно опасным курение может быть для людей, которые проходят лечение бесплодия. Анализ 21 исследования показал связь между курением и меньшим числом беременностей и живорождений после вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО. По данным ВОЗ, курение может примерно вдвое снижать шансы на успех такого лечения.

Негативно на фертильность может влиять и пассивное курение. Регулярное воздействие табачного дыма связано у женщин с повышенным риском бесплодия и меньшей вероятностью забеременеть в каждый месяц попыток.