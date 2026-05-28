В Тихом океане сдвинулись огромные массы теплой воды, это ощутит весь мир.

Теплая вода движется на восток через экваториальную часть океана и уже достигла побережья Южной Америки, передает unian.net со ссылкой на phys.org

Речь идет о так называемых волнах Кельвина – массивных потоках теплой воды, которые обычно возникают за несколько месяцев до начала Эль-Ниньо. Их отслеживает спутник Sentinel-6 Michael Freilich, созданный в рамках сотрудничества NASA и Европейского космического агентства. Аппарат каждые 10 дней измеряет уровень поверхности океана, что позволяет фиксировать даже незначительные изменения температуры воды.

В NASA объясняют, что более теплая вода расширяется, из-за чего уровень океана повышается. Именно так ученые заметили огромное скопление теплой воды у побережья Южной Америки. По данным спутника, в середине мая уровень моря у Перу был более чем на 15 сантиметров выше долгосрочной нормы.

Авторы публикации отмечают, что волны Кельвина формируются после кратковременного изменения ветров над западной частью экваториального Тихого океана. Когда привычные восточные ветры ослабевают или сменяются западными, теплая вода скапливается в западной части океана, а затем постепенно движется к берегам Южной Америки.

В NASA отмечают, что именно появление нескольких таких волн в течение нескольких месяцев и накопление теплой воды у берегов Колумбии, Эквадора и Перу обычно приводят к развитию Эль-Ниньо.

Исследователь уровня моря из Лаборатории реактивного движения NASA Джош Уиллис заявил, что нынешний процесс пока несколько отстает от сверхмощных Эль-Ниньо 1997 и 2015 годов, но ситуация быстро меняется.

В NASA также пояснили, что явление Эль-Ниньо способно существенно влиять на погоду по всему миру. Потепление поверхности океана в центральной и восточной частях Тихого океана изменяет атмосферные потоки и траектории штормов. Из-за этого в одних регионах могут возникать сильные ливни и наводнения, а в других – жара и засухи.

Как напоминают авторы материала, умеренные Эль-Ниньо последних лет преимущественно влияли на тропические районы Тихого океана. А вот мощные явления, подобные Эль-Ниньо 2015–2016 годов, вызывали масштабные засухи в Африке и катастрофические наводнения в Калифорнии.

Заместитель научного руководителя проекта Sentinel-6 Северин Фурнье отметила, что каждый цикл Эль-Ниньо имеет свои особенности. По словам исследовательницы, "они почти всегда делают год жарким и вызывают большие изменения в осадках в разных частях мира".

В NASA подчеркивают, что пик Эль-Ниньо обычно приходится на период между ноябрем и январем, поэтому окончательный масштаб его влияния станет понятен только в конце года.