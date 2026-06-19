В Тасмании установят "Черный ящик Земли": должен зафиксировать падение цивилизации.

Пять лет назад австралийская организация Rouser Lab представила план по созданию "Черного ящика Земли".

Устройство должно напоминать бортовой самописец, который будет фиксировать наносимый человечеством ущерб окружающей среде, пишет focus.ua

Теперь разработчики "бортового самописца" Земли заявили, что установят своё устройство в Тасмании в конце этого года, пишет Gizmodo.

Сборка устройства уже ведётся, и Rouser Lab планирует установить его на окраине отдалённого тасманского аэропорта в декабре. Монолит длиной 16 метров и высотой 4 метра будет изготовлен из армированной стали и бетона и "спроектирован таким образом, чтобы выдерживать любые возможные угрозы, включая циклоны, землетрясения, пожары, наводнения или нападения", — говорят инженеры из Rouser Lab.

Крыша будет оснащена 36 солнечными панелями, защищёнными слоями закалённого стекла. Эта система будет обеспечивать питание внутренних накопителей, хранящих огромные массивы "наборов данных, измерений и взаимодействий, связанных со здоровьем нашей планеты". Эти данные будут поступать от космических агентств, метеорологических служб и университетов, непрерывно передаваясь в устройство через Интернет для формирования "Жизненно важного индекса Земли".

"Цель устройства — предоставить объективный отчет о событиях, приведших к гибели планеты, и вдохновить будущие поколения на принятие срочных мер. Как закончится эта история, полностью зависит от нас", — говорится на сайте "Черного ящика Земли".

В течение последних пяти лет Rouser Lab хранила молчание о ходе проекта, но художественный руководитель Джонатан Нибоун поделился подробностями. Он рассказал, что команда уже разработала дизайн, системы хранения данных, а также исходные материалы и веб-платформу, и нашла финансирование для поддержки проекта.

Rouser Lab не является научно-технической организацией. Скорее, она позиционирует себя как "экспериментальное агентство по экологической коммуникации". Организация представляет себе сценарий, в котором будущие цивилизации могли бы извлечь уроки из данных, хранящихся в "Черном ящике Земли", чтобы избежать повторения ошибок своих предшественников.

Rouser Lab также работает над проектом под названием Climate S.O.S., целью которого является строительство 50-метрового "техно-обелиска" с радиотелескопом на вершине, который будет передавать сигнал бедствия в космос в надежде, что инопланетная цивилизация спасет нас от климатического коллапса.