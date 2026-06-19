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ipn
19 Июня 2026, 22:00
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В Тасмании установят "Черный ящик Земли": должен зафиксировать падение цивилизации

Пять лет назад австралийская организация Rouser Lab представила план по созданию "Черного ящика Земли".

В Тасмании установят &#34;Черный ящик Земли&#34;: должен зафиксировать падение цивилизации.
В Тасмании установят "Черный ящик Земли": должен зафиксировать падение цивилизации.

Устройство должно напоминать бортовой самописец, который будет фиксировать наносимый человечеством ущерб окружающей среде, пишет focus.ua

Теперь разработчики "бортового самописца" Земли заявили, что установят своё устройство в Тасмании в конце этого года, пишет Gizmodo.

Сборка устройства уже ведётся, и Rouser Lab планирует установить его на окраине отдалённого тасманского аэропорта в декабре. Монолит длиной 16 метров и высотой 4 метра будет изготовлен из армированной стали и бетона и "спроектирован таким образом, чтобы выдерживать любые возможные угрозы, включая циклоны, землетрясения, пожары, наводнения или нападения", — говорят инженеры из Rouser Lab.

Крыша будет оснащена 36 солнечными панелями, защищёнными слоями закалённого стекла. Эта система будет обеспечивать питание внутренних накопителей, хранящих огромные массивы "наборов данных, измерений и взаимодействий, связанных со здоровьем нашей планеты". Эти данные будут поступать от космических агентств, метеорологических служб и университетов, непрерывно передаваясь в устройство через Интернет для формирования "Жизненно важного индекса Земли".

"Цель устройства — предоставить объективный отчет о событиях, приведших к гибели планеты, и вдохновить будущие поколения на принятие срочных мер. Как закончится эта история, полностью зависит от нас", — говорится на сайте "Черного ящика Земли".

В течение последних пяти лет Rouser Lab хранила молчание о ходе проекта, но художественный руководитель Джонатан Нибоун поделился подробностями. Он рассказал, что команда уже разработала дизайн, системы хранения данных, а также исходные материалы и веб-платформу, и нашла финансирование для поддержки проекта.

Rouser Lab не является научно-технической организацией. Скорее, она позиционирует себя как "экспериментальное агентство по экологической коммуникации". Организация представляет себе сценарий, в котором будущие цивилизации могли бы извлечь уроки из данных, хранящихся в "Черном ящике Земли", чтобы избежать повторения ошибок своих предшественников.

Rouser Lab также работает над проектом под названием Climate S.O.S., целью которого является строительство 50-метрового "техно-обелиска" с радиотелескопом на вершине, который будет передавать сигнал бедствия в космос в надежде, что инопланетная цивилизация спасет нас от климатического коллапса.

Источник
ipn
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