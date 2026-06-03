В США представили три прорывных исследования в онкологии.

Согласно исследованию, эти таблетки почти вдвое увеличили продолжительность жизни пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, чей организм перестал реагировать на другие виды химиотерапии. Препарат не излечивает рак полностью, но дает пациентам дополнительные месяцы жизни и улучшает ее качество, сообщает dw.com

Другой новый препарат под названием Intismeran основан на технологии мРНК и представляет собой персонализированную "вакцину против рака" - речь при этом идет не о профилактике, а о лечении уже существующей опухоли. Принцип работы препарата напоминает технологию, использованную в вакцинах против коронавируса SARS-CoV-2. Риск рецидива или смерти пациентов с меланомой снизился на 49%, риск метастазов или смерти - на 59%.

Третье направление касается рака молочной железы - здесь речь идет не о новом лекарстве, а о диагностическом тесте Prosigna, определяющем, необходима ли пациентке химиотерапия. Метод основан на анализе активности генов в опухолевой ткани. Если активность низкая, опухоль считается менее агрессивной, и пациентка может обойтись гормональной терапией без тяжелой химиотерапии.