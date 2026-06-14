В Индийском океане нашли «китовый некрополь» возрастом до 5 млн лет.

Международная группа исследователей обнаружила в юго-восточной части Индийского океана крупнейшее известное скопление останков китов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Учёные назвали район «китовым некрополем». Он расположен на глубине более 7 км и тянется примерно на 1200 км. В этой зоне нашли как недавно погибших животных, так и древние окаменелости возрастом около 5 млн лет.

Исследование провели специалисты из Китая, Италии и Новой Зеландии. Для изучения желобов и подводных хребтов в районе зоны разлома Диамантина, также известной как Дордрехтская впадина, команда использовала глубоководный аппарат. Этот участок сформировался около 50–60 млн лет назад после расхождения Австралии и Антарктиды.

За время экспедиции исследователи выполнили 32 погружения. Они зафиксировали 485 точек с окаменелостями и обнаружили пять мест с тушами недавно погибших китов. По данным New Scientist, плотность останков в отдельных районах достигала 760 особей на квадратный километр.

Крупнейшей находкой стал пятиметровый скелет антарктического малого полосатика. Кроме того, учёные нашли останки вымерших видов, включая окаменелый череп клюворылого кита Pterocetus benguelae возрастом 5,3 млн лет. Также команда описала новый вид — Pterocetus diamantinae.

В тушах погибших животных исследователи обнаружили множество организмов, среди которых ракообразные, моллюски, черви и офиуры. Учёные предполагают, что часть найденных существ может относиться к ранее неизвестным видам.

Авторы работы считают, что дальнейшее изучение района приведёт к новым открытиям в области эволюции морских экосистем.