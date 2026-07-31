В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру на Земле за 14 лет.

Ученые объяснили противоречие между рекордным морозом и потеплением.

Пока жители Северного полушария страдают от масштабных лесных пожаров и изнуряющей летней жары, на южном полюсе Земли зафиксировали противоположный температурный рекорд. На французско-итальянской исследовательской станции «Конкордия» столбики термометров опустились до −84,1 °C. Это самый низкий показатель, который ученые регистрировали на нашей планете с 2012 года, сообщает LiveScience.

Причины экстремального холода

Научный комплекс «Конкордия» расположен в глубине Антарктиды на высоком ледяном плато, которое поднимается более чем на 3000 метров над уровнем моря. Воздух в этом регионе отличается невероятной сухостью и практически не способен удерживать поступающее тепло. В середине местной зимы там наступает затяжная полярная ночь, когда солнце неделями полностью скрывается за горизонтом. При чистом и безоблачном небе остатки тепла мгновенно улетучиваются в открытый космос, что приводит к температурным скачкам.

За всю историю наблюдений на этой станции самую низкую температуру фиксировали в 2010 году — 84,7 °C. Руководитель станции Габриэле Каругати отметил, что подобные значения наглядно демонстрируют изменчивость и непредсказуемость антарктической погоды. Однако абсолютный рекорд планеты принадлежит российской станции «Восток», где летом 1983 года ученые зарегистрировали рекордные −89,2 °C .

Условия на исследовательской станции «Конкордия»

«Конкордия» считается самой удаленной исследовательской станцией в мире. С наступлением зимы дойти или долететь до комплекса невозможно из-за морозов, а ближайшие соседи находятся в сотнях километров.

По этой причине там проводят не только климатические, астрономические и сейсмические исследования, но и изучают психологическую адаптацию астронавтов к длительному пребыванию в космосе.

Климатические изменения

Исследователи подчеркивают, что зафиксированный мороз не противоречит общей картине глобального потепления на планете. Пока в Европе и Северной Америке средняя температура воздуха продолжает расти из-за выбросов парниковых газов, сложные атмосферные процессы в отдельной точке Антарктиды все еще могут вызывать аномальные заморозки.

Несмотря на статус самого холодного региона Земли, южный континент тоже постепенно реагирует на изменения климата. Самые быстрые темпы потепления фиксируют на Антарктическом полуострове, где таяние шельфовых ледников угрожает местной популяции пингвинов и всей экосистеме. Даже более стабильный восточный ледяной щит иногда сталкивается с резкими аномалиями. Например, весной 2024 года ученые зафиксировали в районе станции волну тепла, когда температура поднялась на 18 градусов выше привычной нормы.

По прогнозам специалистов, ближайшие годы могут стать одними из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений из-за усиливающегося Эль-Ниньо.