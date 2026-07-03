В 2026 году наметились 5 главных трендов биохакинга: от генной терапии до добавок.

Правильное применение биохакинга имеет огромные преимущества: больше энергии и жизненной силы, чем можно представить.

Но что дальше? О чем стоит узнать, когда диета, сон, тренировки и восстановление наконец встали на свои места?Сполна на этот вопрос отвечает конференция по биохакингу, которую ежегодно проводит Дэйв Эспри, так называемый крестный отец биохакинга и создатель «пуленепробиваемой» диеты. Здесь собираются люди в очках, блокирующих синий свет, попивающие кофе с маслом и изучающие стенды брендов. В этом году мероприятие попробовало выйти за рамки базы, чтобы предложить гостям что-нибудь уникальное. Вот пять трендов, за которыми предлагают следить эксперты. Генная терапия для долголетия

В настоящее время в клиническую практику генной терапии и клеточного перепрограммирования вкладываются миллионы долларов. Однако уже сейчас существует более доступная версия, основанная на двух белках: клото и фоллистатине. Они не вмешиваются в геном, а заставляют организм активизировать выработку других белков, которые он уже способен производить.

Клото связан с когнитивными функциями и клеточным старением, в то время как фоллистатин поддерживает рост мышц, но ученые все еще изучают эти связи. Метаанализ 2025 года, объединивший данные восьми исследований и более чем 6600 участников, выявил статистически значимую связь между уровнями клото и улучшением когнитивных функций. Другое исследование показало, что однократная инъекция варианта фоллистатина увеличивала размер и силу мышц у животных в течение более двух лет.

Вполне справедливо подвергать сомнению как эффективность, так и безопасность этих методов, тем более что исследования на людях пока что крайне ограничены. Крупных клинических экспериментов не проводилось.

Персонализированные добавки

Некоторые биохакеры до сих пор повсюду носят с собой более сотни пищевых добавок, другие получают большую часть необходимых их организму веществ из нескольких таблеток в день. Последняя группа подходит к вопросу глубже, чем просто анализ крови и последующий прием препаратов.

Генетический тест может выявить конкретные пути, влияющие на метаболизм различных питательных веществ, усвоение кофеина или витамина D, поэтому биохакер может использовать свою ДНК, чтобы точно определить, что ему нужно принимать ежедневно. Компании в этой сфере разрабатывают персонализированные формулы, основываясь на результатах таких исследований, а не на потребностях среднестатистического человека. Пептиды из интернета