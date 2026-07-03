В 2026 году наметились 5 главных трендов биохакинга: от генной терапии до добавок
Правильное применение биохакинга имеет огромные преимущества: больше энергии и жизненной силы, чем можно представить.
Но что дальше? О чем стоит узнать, когда диета, сон, тренировки и восстановление наконец встали на свои места?Сполна на этот вопрос отвечает конференция по биохакингу, которую ежегодно проводит Дэйв Эспри, так называемый крестный отец биохакинга и создатель «пуленепробиваемой» диеты. Здесь собираются люди в очках, блокирующих синий свет, попивающие кофе с маслом и изучающие стенды брендов. В этом году мероприятие попробовало выйти за рамки базы, чтобы предложить гостям что-нибудь уникальное. Вот пять трендов, за которыми предлагают следить эксперты.
Генная терапия для долголетия
В настоящее время в клиническую практику генной терапии и клеточного перепрограммирования вкладываются миллионы долларов. Однако уже сейчас существует более доступная версия, основанная на двух белках: клото и фоллистатине. Они не вмешиваются в геном, а заставляют организм активизировать выработку других белков, которые он уже способен производить.
Клото связан с когнитивными функциями и клеточным старением, в то время как фоллистатин поддерживает рост мышц, но ученые все еще изучают эти связи. Метаанализ 2025 года, объединивший данные восьми исследований и более чем 6600 участников, выявил статистически значимую связь между уровнями клото и улучшением когнитивных функций. Другое исследование показало, что однократная инъекция варианта фоллистатина увеличивала размер и силу мышц у животных в течение более двух лет.
Вполне справедливо подвергать сомнению как эффективность, так и безопасность этих методов, тем более что исследования на людях пока что крайне ограничены. Крупных клинических экспериментов не проводилось.
Персонализированные добавки
Некоторые биохакеры до сих пор повсюду носят с собой более сотни пищевых добавок, другие получают большую часть необходимых их организму веществ из нескольких таблеток в день. Последняя группа подходит к вопросу глубже, чем просто анализ крови и последующий прием препаратов.
Генетический тест может выявить конкретные пути, влияющие на метаболизм различных питательных веществ, усвоение кофеина или витамина D, поэтому биохакер может использовать свою ДНК, чтобы точно определить, что ему нужно принимать ежедневно. Компании в этой сфере разрабатывают персонализированные формулы, основываясь на результатах таких исследований, а не на потребностях среднестатистического человека.
Пептиды из интернета
Сегодня едва ли не каждый может с легкостью получить доступ к пептидам. Они считаются эффективными, поэтому спрос на препараты высок, и поставщики зарабатывают очень большие деньги. Это привело к появлению огромного числа недобросовестных продавцов, и индустрия стала выступать за щепетильный выбор источников, независимые лабораторные исследования и консервативную дозировку.
Сегодня эксперты советуют задавать продавцам много вопросов, а не просто добавлять товары в корзину и оформлять заказ. По их мнению, простота покупки — первый красный флаг. Кажется, еще немного и производители, теряющие выручку, попросят регулирующие органы о контроле.
Социальный биохакинг
Можно бесконечно оптимизировать здоровье и заниматься биохакингом, но когда находишься на вершине в одиночестве, это разочаровывает. Участники конференции отмечают, что результаты не имеют большого значения, если они не могут делиться полученными знаниями или поддерживать других на пути к большим целям. В своем выступлении один из участников мероприятия отметил, что это не обязательно должно приносить деньги и славу, большее значение имеет ощущение, что вы можете сделать другого немного счастливее.
Нейробиообратная связь
Большинство людей совершенно оправданно считают некоторые технологии биохакеров чудачествами, это в особенности касается практик, связанных с осознанностью и развитием мозга. Сами биохакеры доходят до этого этапа лишь тогда, когда им удается стабилизировать физическое здоровье.
В ситуации постоянной борьбы за внимание умение отключаться от внешнего мира и вести внутренний диалог стало навыком, который все больше интересует опытных биохакеров. Разработчики технологий стараются не отставать от этого спроса. Например, сообщается, что погружение в звуковые ванны позволяет почувствовать свое тело так, как это никогда не смогут сделать наушники.
Если говорить о более высокотехнологичных устройствах, нейрофидбеки считывают активность мозга и передают эти данные в режиме реального времени в виде звука, вибрации или визуальных сигналов. Это позволяет тренироваться в изменении паттернов мозговых волн, то есть управлять активностью мозга. Метод используют для улучшения внимания, снижения стресса, работы со сном и когнитивных тренировок.