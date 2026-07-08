Уровень тестостерона у мужчин рухнул вдвое за 50 лет: это опасно для человечества.

Ученые бьют тревогу из-за угрожающей тенденции. По их словам, за последние полвека средний уровень тестостерона у мужчин во всем мире снизился более чем на 50%. Виной тому – хронические заболевания, плохая экология и даже глобальные изменения климата, передает mentoday.ru

Как сообщает The Guardian, результаты исследования были представлены во вторник, 7 июля, на ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне. Израильский профессор Хагай Левин, представивший доклад заявил, что в период с 1972 по 2019 годы общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54%. «Это отражает снижение более чем на 1% каждый год. Так что это не случайность и не статистическая ошибка. Это очень устойчивая тенденция», — подчеркнул он.

По мнению Левина, прямо сейчас мир переживает серьезный кризис в области репродуктивного мужского здоровья. И этой проблеме, уверен специалист, уделяется незаслуженно мало внимания.

Участники научной группы, которые проводили исследования, полагают, что ключевую роль в резком снижении тестостерона у мужчин стало растущее количество диагностированных случаев диабета и ожирения. Кроме того, свою роль могли сыграть различные факторы окружающей среды – в том числе эндокринные разрушители (они содержатся в различных бытовых предметах) и глобальное потепление.

«Это лишь предположение, основанное на имеющихся данных, но я бы сказал, что, возможно, от четверти до половины снижения [уровня тестостерона] объясняется ожирением и метаболическим синдромом», — отметил Левин.

СМИ подчеркивают, что полученные учеными результаты будут рассматриваться как важный вклад в широкую дискуссию о том, как и почему снижается мужская фертильность. Взаимосвязь между уровнем тестостерона и мужским здоровьем сложна и многогранна. Считается, что главный половой гормон в организме мужчины регулирует выработку спермы, отвечает за половое влечение, способствует наращиванию мышечной массы, а также играет существенную роль в метаболизме и оказывает прямое влияние на настроение и уровень энергии. При этом не все ученые согласны с тем, что низкий уровень тестостерона вредит репродуктивной функции.

Тем не менее, профессор Чанна Джаясена из Имперского колледжа Лондона, консультант по репродуктивной эндокринологии, заявил: последние наблюдения за этим показателем должны послужить «важной проверкой реальности». «Тот факт, что эти исследования проводились в разные исторические периоды, меня действительно убеждает. Я думаю, что репродуктивное здоровье мужчин ухудшается и, похоже, этот процесс лишь усугубляется с течением времени», — подчеркнул он.