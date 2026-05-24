Учёные раскрыли происхождение загадочного «золотого шара» со дна Тихого океана.

Обнаруженный у берегов Аляски загадочный «золотой шар», который несколько лет оставался без точного объяснения, оказался частью оболочки глубоководной актинии Relicanthus daphneae. К такому выводу исследователи пришли после микроскопического и генетического анализа находки, передает snob.ru

Во время экспедиции NOAA в 2023 году дистанционный аппарат Deep Discoverer обнаружил необычный объект в заливе Аляска на глубине около 3 250 метров. Находка выглядела как гладкий золотистый шар с отверстием, прикрепленный к скале. Из-за необычной формы ученые сначала предположили, что это может быть губка или оболочка яйца неизвестного морского животного.

Позже специалисты изучили образец подробнее и установили, что объект связан с глубоководной актинией вида Relicanthus daphneae. По их версии, речь идет о части наружной оболочки или основания животного — защитной структуре, способной сохраняться на морском дне после отделения от тела.

Что показали исследования

Происхождение находки помогли определить микроскопический анализ и секвенирование ДНК. Внутри образца ученые обнаружили клетки, характерные для шестилучевых коралловых полипов. Генетическое исследование показало почти полное совпадение с известным геномом Relicanthus daphneae.

Долгое время объект оставался загадкой из-за внешнего вида. Он не имел заметных анатомических признаков, а блестящая поверхность и округлая форма отличали его от известных морских организмов. Поэтому после обнаружения исследователи говорили только о биологическом происхождении находки, не называя конкретный вид.

Редкий обитатель глубин

Relicanthus daphneae относится к редким глубоководным животным, связанным с коралловыми полипами. Длина его щупалец может превышать два метра. Исследователи допускают, что найденный фрагмент появился после перемещения актинии или связан с бесполым размножением, однако точный механизм образования такого объекта пока остается неизвестным.

Находка помогла ученым получить новые данные о малоизученных обитателях морского дна и показала, насколько необычными могут быть формы жизни в глубоководной среде.