Учёные назвали регионы мира, которые наиболее уязвимы перед новым Эль-Ниньо

В список пятидесяти наиболее уязвимых мест вошли популярные международные туристические центры, передает nv.ua

В рамках научной работы эксперты проанализировали климатические угрозы, уровень уязвимости и адаптационные возможности 220 мегаполисов с населением более одного миллиона человек. Результаты анализа показали, что более 95% городов с наивысшей зоной риска сосредоточены в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в странах Африки к югу от Сахары. Однако жара не обойдет стороной и Европу — в южных и центральных регионах, включая Украину, также может наблюдаться повышение температуры воздуха.

Автор исследования Нетми Джаяратне Кариявасам подчеркнула, что опасность заключается не только в фиксации высоких температурных показателей. Во многих азиатских и африканских странах экстремальная жара сочетается с низким финансовым уровнем населения, возрастными особенностями демографии и отсутствием возможностей адаптироваться к изменениям, что создает реальную угрозу для жизнедеятельности.

Официальное заявление Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) о начале фазы Эль-Ниньо подтверждает, что периоды жары становятся более продолжительными и интенсивными, вызывая экономические потери, сбои в работе инфраструктуры и рост смертности. Учитывая, что сейчас более половины человечества проживает в городах, а к 2050 году эта доля достигнет двух третей, именно крупные населенные пункты становятся эпицентрами климатического кризиса. Ученые оценивали города по наличию зеленых зон, доступу к кондиционированию и социально-экономическим факторам.

Список наиболее уязвимых городов возглавила иракская Басра, опередив индийские Ахмадабад и Нагпур, а также Бамако в Мали. Среди известных туристических направлений вьетнамский Хошимин занял 16-е место, столица Египта Каир — 22-е, а Бангкок оказался на 38-й позиции. На противоположном конце рейтинга оказался Лондон, который признали наименее уязвимым среди всех оцениваемых объектов.

Соавтор исследования Хесус Лизана отметил, что эта работа является первым в мире инструментом для четкого сравнения рисков перегрева и мониторинга прогресса в области устойчивости городов.

Организаторы исследования надеются, что полученные данные заставят правительства действовать немедленно. Радхика Хосла, которая также участвовала в подготовке отчета, предостерегла от тотальной и исключительной зависимости от систем кондиционирования. По ее словам, массовое использование этого энергоемкого оборудования только усугубляет глобальное потепление, замыкая ситуацию в порочный круг. Вместо этого специалисты призывают мировое сообщество внедрять решения, основанные на технологиях пассивного охлаждения, расширении площади городских лесов и энергоэффективной вентиляции для обеспечения безопасности каждого человека.