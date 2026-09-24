Ученые выяснили, почему аномальная жара и сильные ливни стали случаться не только летом.

Климатологи из Корейского института окружающей среды и их коллеги проанализировали 40-летний массив метеорологических данных и установили, что периоды экстремальной жары, сменяющейся мощными ливнями, стали происходить чаще.

Ученые доказали, что опасные погодные аномалии больше не ограничиваются традиционным летним сезоном и начали активно захватывать осенние месяцы, передает nature.com

Проанализировав наблюдения с 57 метеостанций за период с 1986 по 2025 год, исследователи сосредоточились на так называемых комбинированных событиях — ситуациях, когда аномальная жара способствует накоплению влаги в атмосфере, что вскоре приводит к проливным дождям. Оказалось, что за последние десятилетия количество таких дней резко возросло, особенно ярко скачок заметен в 2024 и 2025 годах. При этом сами катаклизмы не стали разрушительнее, главная угроза кроется именно в их участившейся периодичности.

Ученые отмечают выраженный сезонный сдвиг: если раньше двойные удары стихии приходились на летний муссон, то теперь они регулярно фиксируются осенью. Аномалия частоты таких событий осенью 2024 года достигла рекордных 7,29 стандартного отклонения от исторической нормы.

По мере глобального потепления атмосфера способна удерживать больше влаги, что физически объясняет неразрывную связь между сильной жарой и последующими ливнями. Как отмечают авторы работы, частые аномалии свидетельствуют о том, что погодная система региона вышла за пределы исторической изменчивости. Прежние модели прогнозирования от синоптиков, основанные на устаревших данных, могут серьезно недооценивать реальные климатические угрозы для инфраструктуры городов и сельского хозяйства.

Подобные комбинированные экстремальные явления представляют большую проблему для экосистем и здоровья людей. Например, сильная жара иссушает почву, а последующие мощные осадки вызывают стремительное вымывание питательных веществ из грунта и провоцируют оползни. В условиях изменения климата эксперты подчеркивают острую необходимость перехода к новым стратегиям адаптации, которые будут учитывать расширяющуюся сезонность стихийных бедствий.