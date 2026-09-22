Ученые усомнились в универсальном «правиле восьми часов сна».

Привычное правило «взрослому человеку необходимо восемь часов сна» может быть слишком упрощенным. Количество сна, необходимое для нормального самочувствия, зависит от возраста, индивидуальных особенностей и режима дня.

Об этом рассказали профессора Суррейского университета Дерк-Ян Дейк и Энн Скелдон, передает theconversation.com

Идея о восьмичасовом сне получила распространение еще в XIX веке на фоне концепции «восьми часов работы, восьми часов отдыха и восьми часов сна». Однако исследования людей, живущих без привычного современного искусственного освещения, показывают, что естественная продолжительность сна может быть меньше.

«Одно исследование показало, что представители сообществ охотников-собирателей в Танзании, Намибии и Боливии спали в среднем от 5,7 до 7,1 часа в сутки. Они при этом не компенсировали короткий ночной сон продолжительным дневным отдыхом и просыпались около рассвета. Недавний анализ оценил среднюю продолжительность сна в доиндустриальных обществах примерно в 6,4 часа», — рассказал профессор Дейк.

Ученые отмечают, что на продолжительность сна могут влиять климат, сезон, условия жизни и другие факторы, а состояние здоровья этих людей нельзя напрямую сравнивать с жителями современных индустриальных стран.

«Данные крупных исследований в развитых странах также не подтверждают необходимость ровно восьми часов сна для всех. Некоторые работы связывают наиболее благоприятные показатели здоровья примерно с 6,4–7,8 часа сна, причем оптимальная продолжительность может различаться в зависимости от пола и других особенностей организма. При этом как хронический недосып, так и слишком продолжительный сон ассоциируются с различными проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение когнитивных функций», — отмечают ученые.

При этом важна не только продолжительность сна — искусственное освещение, поздний отход ко сну и нерегулярный график могут нарушать работу биологических часов. Особенно это характерно для студентов и людей, работающих посменно.

По словам Дейка и Скелдон, универсального количества сна для всех людей не существует. Гораздо важнее учитывать собственную потребность во сне, его регулярность и возможность полноценно восстанавливаться.