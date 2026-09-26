Ученые: Страх неизвестности снижает удовлетворенность жизнью.

Люди, которым тяжело переносить неопределенность и неизвестность, в среднем меньше удовлетворены жизнью и сильнее боятся смерти.

Причем работает это через цепочку: страх неизвестного подтачивает ощущение смысла жизни, а это, в свою очередь, усиливает тревогу о смерти, передает Psychological Reports

Ученые Университета Мармара в Турции опросили 485 взрослых в возрасте от 18 до 63 лет (в среднем 32 года), каждый из которых пережил хотя бы одно тяжелое жизненное событие. Их спрашивали о том, насколько болезненно они воспринимают неопределенность, о чувстве осмысленности жизни, страхе смерти и общей удовлетворенности.

Оказалось, что непереносимость неопределенности и ощущение смысла жизни вместе объясняли около 27% различий в уровне страха смерти, а вся модель — целых 43% различий в удовлетворенности жизнью. Это довольно много: объяснить почти половину чего-то столь сложного, как удовлетворенность жизнью, набором связанных факторов — заметный результат для психологии.

Практический смысл в том, что работа со страхом неизвестности и с поиском смысла может ощутимо влиять на самочувствие человека. Речь идет о корреляциях, а не о доказанных причинах, и выборка ограничена одной страной и людьми, пережившими трудности. Тем не менее исследование подсказывает: помогая человеку обрести опору и смысл, можно снизить и его тревогу перед будущим, и страх смерти, и в целом повысить удовлетворенность жизнью.

Непереносимость неопределенности — черта, которую психологи связывают с тревожными расстройствами: человеку трудно выносить ситуации с неясным исходом, и он стремится все контролировать. Особенно остро это проявляется после тяжелых событий, когда прежняя картина мира пошатнулась. Понимание, что за страхом смерти нередко стоит именно нетерпимость к неизвестности и утрата смысла, помогает точнее выстраивать психологическую поддержку.