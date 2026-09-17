Ученые: Средиземное море теплеет с рекордной скоростью.

Океанологи из хорватского Института Руджера Бошковича в Загребе установили, что Средиземное море теплеет и становится солонее со все большей скоростью — перемены затрагивают даже слои в несколько тысяч метров под поверхностью.

Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters Американского геофизического союза.

Исследователи свели воедино измерения температуры и солености, собранные научными экспедициями и автономными буями с 1950 по 2025 год. Выяснилось, что с 2000 года поверхностные воды моря теплеют примерно на полградуса за десятилетие — в два-три раза быстрее, чем Мировой океан в среднем. Сейчас верхние 100 метров воды примерно на два градуса теплее среднего уровня 1950-1999 годов.

«Тревожной для нас была скорость, с которой это происходит, и глубины, которых достигают столь значимые перемены, — рассказали исследователи. Быстрее всего процесс идет в центральной и восточной части моря, а лидирует Адриатика, где изменения ускоряются до самого дна.

Механизм кроется в плотности воды: теплая становится легче, соленая — тяжелее. Зимой холодные ветры охлаждают поверхность Адриатики, и набравшая плотность вода тонет, унося кислород в центральное и восточное Средиземноморье. Раньше такая вода была холодной, но теперь соль перевешивает нагрев — и на дно опускается все более теплая вода. С 2000 года глубинные воды южной Адриатики теплеют в шесть раз быстрее, чем в типичном бассейне региона.

Перспективы тревожные, предупреждают ученые: теплая вода удерживает меньше кислорода, и его падение уже фиксируют в отдельных районах. Морским обитателям некуда отступать: с севера бассейн замкнут сушей, а глубины теплеют вслед за поверхностью. Средиземное море, как и океаны в целом, поглотило более четверти выброшенного человечеством углекислого газа и свыше 90% избыточного тепла от парниковых газов.

Теперь авторы хотят выяснить, что именно ускоряет перемены в солености моря: атмосферные явления, сдвиги в испарении, осадках либо приток атлантических вод через Гибралтарский пролив. Параллельно они проверят, насколько точно такие изменения учитывают климатические модели — от этого зависит надежность региональных прогнозов.