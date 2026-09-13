Ученые: Соединение из черники и винограда помогает клеткам мышц сжигать жир.

Природное соединение заставило мышечные клетки использовать накопленные липиды как источник энергии.

Японские ученые выяснили, что природный полифенол птеростильбен, содержащийся в чернике и винограде, способен регулировать липидный обмен в клетках скелетных мышц. Исследование ученых под руководством доцента Такакадзу Митани из Университета Синсю показало: растительное соединение предотвращает деградацию жизненно важного белка PPARδ, стимулируя расщепление и окисление жиров на клеточном уровне. Результаты работы открывают новые перспективы для борьбы с миостеатозом — патологическим накоплением жира в мышцах. Исследование вышло в Food Bioscience.

Проблема миостеатоза становится все более актуальной на фоне глобального распространения сахарного диабета второго типа, ожирения и возрастных нарушений обмена веществ. До настоящего времени в арсенале медиков практически отсутствовали одобренные препараты направленного действия против накопления липидов в мышечных волокнах. Это побудило ученых искать действенные биоактивные вещества среди компонентов привычной пищи.

Поиск природных регуляторов метаболизма

В ходе масштабного скрининга растительных фитохимических веществ биологи тестировали культуру мышечных клеток мышей линии C2C12. Исследователи искали молекулу, способную эффективно снижать избыточное содержание липидов внутри клеток, не нарушая при этом естественные процессы клеточного роста и дифференцировки. Среди десятков кандидатов наиболее впечатляющие результаты продемонстрировал птеростильбен.

Детальный анализ показал, что полифенол не блокирует поступление жирных кислот внутрь мышечных клеток. Вместо этого он ускоряет высвобождение глицерина в межклеточное пространство, что служит прямым биохимическим маркером активного гидролиза внутриклеточных триглицеридов. Одновременно в клетках резко возрастала экспрессия генов, ответственных за митохондриальное окисление жирных кислот: мышцы начинали использовать накопленный жир в качестве источника энергии.

Неожиданная защита белка PPARδ

Ключевым регулятором сжигания липидов в клетках служит рецептор PPARδ. Большинство разрабатываемых синтетических лекарств активируют его напрямую, физически связываясь с рецептором. Однако птеростильбен блокировал разрушение белка PPARδ.

Замедляя распад молекул PPARδ, ягодный полифенол способствовал их устойчивому накоплению в цитоплазме и ядре. В результате повышалась активность рецептора, запускающая каскад реакций метаболизма жиров.

Несмотря на многообещающие выводы, авторы исследования призывают к сдержанности: эксперименты пока проводились исключительно in vitro на мышечных клетках. Доказать терапевтическую пользу птеростильбена для людей еще только предстоит. Тем не менее открытие дает фундаментальное обоснование для создания новых функциональных пищевых продуктов и нутрицевтиков. В перспективе диетические добавки на основе птеростильбена могут стать доступным средством профилактики мышечной дистрофии и метаболического синдрома у пожилых людей и пациентов с диабетом.