Ученые смогли обратить вспять симптомы аутизма у мышей.

Ученые из Университета Симане (Япония) выяснили, что изменения в нервных клетках, связанные с расстройством аутистического спектра (РАС), могут быть обратимыми.

В экспериментах на мышах исследователям удалось восстановить работу нейронов и значительно уменьшить поведенческие нарушения, характерные для аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease (CDD).

Исследование проводилось на мышах с генетической мутацией, связанной с одной из наследственных форм РАС. Ученые обнаружили, что в медиальной префронтальной коре — области мозга, участвующей в социальном поведении и принятии решений, — у животных были укорочены начальные сегменты аксонов. Эти структуры отвечают за генерацию электрических сигналов нейронами, а их укорочение снижало активность нервных клеток.

Наиболее выраженные изменения наблюдались в нейронах, соединяющих префронтальную кору с дорсальным ядром шва — главным источником серотонина в головном мозге.

Чтобы проверить, можно ли обратить эти изменения, исследователи с помощью хемогенетического метода искусственно активировали эту нейронную цепь. После однократной стимуляции длина начальных сегментов аксонов восстановилась до нормальных значений, а вместе с ней нормализовалась и работа нервных клеток.

Изменения сопровождались улучшением поведения животных. В тестах мыши стали проявлять больший интерес к общению с сородичами и реже демонстрировали повторяющееся поведение, которое считается одним из характерных признаков РАС.

По словам авторов, результаты показывают, что некоторые нарушения в работе мозга при аутизме могут быть связаны не с необратимым повреждением нервной ткани, а с адаптивными изменениями нейронных цепей, которые потенциально можно скорректировать.

При этом исследователи подчеркивают, что работа выполнена только на животных. Неизвестно, будут ли аналогичные механизмы действовать у людей, поэтому говорить о появлении нового метода лечения аутизма пока преждевременно.