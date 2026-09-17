Ученые: Сильный Эль-Ниньо может изменить погоду по всей Европе.

Эль-Ниньо может повлиять на погоду предстоящей зимой. Первые прогнозы уже указывают на дефицит снега во многих районах.

Несмотря на то что до зимы ещё далеко, появились первые долгосрочные прогнозы на сезон 2026/2027. Согласно текущим расчётам, во многих регионах Европы снега может выпасть меньше обычного. Однако, как пишет Kertvar, это не означает полного отсутствия снегопадов: отдельные сильные снежные эпизоды вполне возможны, передает unian.net

Одним из ключевых факторов специалисты называют Эль-Ниньо. По текущим прогнозам, это явление может достичь максимальной силы в конце осени или начале зимы.

Сильный Эль-Ниньо способен влиять на положение атмосферных потоков, зон высокого и низкого давления и тем самым менять погоду на значительных расстояниях от тропической части Тихого океана.

При этом сезонные прогнозы нельзя воспринимать как точное предсказание конкретных снегопадов или морозов. Они показывают прежде всего вероятные отклонения средних показателей за длительный период.

Где снега может быть меньше - прогноз

Анализ Severe Weather Europe указывает на вероятность менее снежного сезона в значительной части Европы. Более мягкие западные воздушные потоки с Атлантики могут чаще приносить повышенные температуры, из-за чего в низменных районах осадки будут в виде дождя, а снежный покров окажется менее устойчивым.

Особенно это может затронуть Северо-Западную, Южную и часть Центральной Европы.

Похожую тенденцию показывает и сезонная модель ECMWF. Она прогнозирует меньшее количество снега на большей части континента. Исключением могут стать северные и северо-восточные районы Европы, а также высокогорные районы Альп.

В декабре дефицит снега ожидается во многих равнинных районах. В январе ситуация в отдельных частях Центральной и Восточной Европы может стать более благоприятной для снегопадов. В феврале вероятность снежного дефицита вновь возрастает в Центральной, Западной и Южной Европе, тогда как на севере и северо-востоке условия могут оставаться более зимними.

Британская модель UKMO также пока не показывает особенно снежного сценария. В ноябре–январе она прогнозирует в значительной части Европы количество снега ниже нормы, особенно на равнинах.

При этом формулировка "снега будет меньше нормы" не означает, что снегопадов не будет вовсе. Даже при общем дефиците снега за сезон отдельные регионы могут столкнуться с сильными снегопадами и кратковременными волнами холода.

Пока до зимы еще далеко, Европе грозит новая волна аномально теплой погоды.

В Испании и Португалии в ближайшие дни температура местами достигнет +31…+37°. Жара может затронуть и юг Франции, а в отдельных районах температура окажется на 5–13 градусов выше нормы. Тем временем в Польше ожидается более прохладная погода - до +17…+26°.