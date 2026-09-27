Ученые: Постоянная работа улучшает умственные способности.

Стабильная трудовая занятость в среднем возрасте связана с лучшим сохранением памяти и других когнитивных функций по мере старения.

К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета, изучившие данные более 2400 американцев за 16 лет. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Ученые анализировали историю трудоустройства участников и оценивали их когнитивные функции. Они обнаружили, что у мужчин с нестабильной занятостью показатели когнитивных тестов соответствовали более выраженному старению мозга — примерно на семь лет по сравнению с ожидаемым уровнем.

У женщин, которые рано вышли на пенсию или длительно отсутствовали на рынке труда, наблюдались более низкие показатели памяти и исполнительных функций, связанных с планированием и принятием решений. По оценке исследователей, такие особенности были связаны с дополнительным старением мозга примерно на шесть лет.

К концу периода наблюдения легкие когнитивные нарушения или деменция развились примерно у 30% женщин и 31% мужчин.

Исследователи считают, что для когнитивного здоровья может иметь значение именно непрерывность трудовой деятельности, а не ощущение стабильности рабочего места. По словам авторов, регулярная занятость в среднем возрасте может поддерживать умственную активность и тем самым быть связана с более медленным когнитивным старением.

При этом ученые подчеркивают, что исследование показывает связь, а не доказывает прямое влияние работы на состояние мозга. На когнитивное здоровье могут воздействовать и другие факторы, связанные с трудовой историей и образом жизни.