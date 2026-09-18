Ученые: Популярные препараты для похудения не делают людей счастливыми.

Экономисты из Чикагского университета выяснили, что популярные препараты для лечения диабета и похудения не улучшают качество жизни за пределами физического здоровья.

Масштабное исследование доказало, что прием лекарств не влияет на настроение, трудоустройство и семейное положение пациентов, передает nber.org

Авторы работы, профессор Роберт Кестнер и его коллега Цуйпинг Шиман, проанализировали медицинские данные тысяч взрослых людей с диабетом, собранные с 2012 по 2023 год. Врачи нередко назначают им агонисты рецепторов ГПП-1, такие как Ozempic — гормоны, регулирующие уровень глюкозы в крови. Вместо простого сравнения пациентов, принимающих эти средства, с теми, кто их не использует, ученые отслеживали изменения в жизни одних и тех же людей на протяжении одного-двух лет после начала терапии. Оказалось, что хотя препараты отлично контролируют уровень сахара и способствуют снижению веса, они не приводят к уменьшению симптомов депрессии, росту самооценки или вероятности найти работу.

«Мы знаем, что эти препараты улучшают показатели здоровья, и этому посвящено множество исследований, — отметил Кестнер. — Однако до сих пор никто не изучал, распространяются ли эти улучшения на другие сферы жизни людей».

В народе бытует мнение, что значительная потеря веса автоматически делает человека увереннее, счастливее и успешнее. Первичные сравнения действительно показывали разницу: принимающие медикаменты чаще имели работу и состояли в браке. Но детальный анализ опроверг эту иллюзию. Выяснилось, что социальные отличия были связаны с изначальными характеристиками самих пациентов, а не с действием таблеток. Улучшение фигуры само по себе не спасает браки и не гарантирует карьерный взлет.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что отсутствие измеримых изменений в личной жизни не отменяет огромной клинической ценности данных средств. В будущем ученые планируют оценить влияние медикаментов на другие группы населения, использующие их исключительно для контроля массы тела.