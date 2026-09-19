Ученые получили новые данные о тайных комнатах в гробнице Тутанхамона.

За северной стеной KV62 может находиться засыпанный щебнем двухметровый коридор. Исследователи предлагают пробурить узкие отверстия и отправить внутрь роботизированные камеры.

Усыпальница Тутанхамона в египетской Долине царей снова оказалась в центре внимания мировой науки. Международная группа исследователей представила новые весомые доказательства того, что за стенами знаменитой гробницы KV62 скрывается неизвестный комплекс помещений, сообщает служба новостей Nature.

Ученые предполагают, что эти залы могут хранить погребение легендарной царицы Нефертити. Выводы команды под руководством археолога и экс-министра по делам древностей Египта Мамдуха Эльдамати были опубликованы 17 сентября.

Если существование комнат подтвердится, это станет одним из самых значимых археологических открытий современности. Решение о начале раскопок теперь зависит от Высшего совета по делам древностей Египта. В случае одобрения ученые готовы уже в ноябре начать аккуратное бурение, чтобы запустить в пустоты миниатюрные роботизированные трекеры с панорамными камерами.

Ошибка предшественников и новые технологии

Дискуссия о скрытых комнатах ведется с 2015 года, когда британский египтолог Николас Ривз заметил на северной стене погребальной камеры трещины и следы переделки настенной живописи. Ривз предположил, что изначально усыпальница строилась для Нефертити, но из-за внезапной смерти молодого Тутанхамона вход расширили, а глубокие секции наспех замуровали фальшстеной. Предыдущие геофизические сканирования давали противоречивые результаты.

В новом исследовании ученые применили комплексный подход. Эксперт по структурной инженерии Джордж Баллард заново проанализировал данные прошлых лет и провел свежую георадиолокацию.

Он обнаружил скрытый за стеной двухметровый коридор, плотно засыпанный щебнем. По словам Балларда, предыдущие команды упустили его, так как искали исключительно крупные пустые пространства сразу за кладкой.

Секретная архитектура под толщей земли

Главным новшеством стало использование гравиразведки (микрогравиметрии) — неинвазивного метода, фиксирующего микроскопические изменения силы тяжести из-за разности плотности грунта. Собрав более 1200 показаний на площади 35 кв. метров, ученые выявили подземные структуры с прямыми углами и низкой плотностью, расположенные строго параллельно осям северной стены гробницы Тутанхамона.

Особый интерес вызывает объект, обозначенный как «аномалия 7». Это обширная зона низкой плотности, внутри которой зафиксирован плотный квадратный объект. Баллард предполагает, что это может быть комната, доверху заполненная древними артефактами. Судя по геофизическим сигналам, эти залы не связаны ни с какими известными входами, а значит, возможно, в них никто не заходил более 3000 лет.

Надежды и опасения египтологов

Другие геофизики относятся к отчету с интересом, но сохраняют осторожность, призывая дождаться публикации полной базы данных. В то же время египтологи воодушевлены: особенности гробницы — например, ее аномально малый размер для правителя — изначально намекали на скрытую планировку.

Впрочем, эксперты предупреждают, что даже в случае успеха ученых может ждать не пышное царское захоронение, а заброшенные кладовые. Более того, сокровища Нефертити могли быть изъяты еще в древности для нужд погребения самого Тутанхамона. Существует и климатическая угроза: Баллард предупреждает, что из-за редких, но разрушительных наводнений скрытые залы могли пострадать.

«Мы рискуем обнаружить лишь обрушившиеся и сырые помещения», — отмечает инженер.

Именно поэтому авторы проекта настаивают на бурении узких скважин диаметром 7–8 см к «аномалии 10» для визуальной оценки ситуации с помощью камер.