Ученые: Перец чили оказался способен притупить сильную боль.

48 добровольцев положили в рот желатин с жгучим веществом, а затем получали разряды лазером. Участники утверждают, что боль от лазера уменьшилась.

Китайские физиологи из Чунцинского университета провели необычный эксперимент. Работа посвящена феномену, который специалисты называют «кондиционированной болевой модуляцией». Авторы показали, что умеренное жжение во рту, вызванное капсаицином — жгучим веществом перца чили, — способно на короткое время снизить субъективную оценку интенсивной боли. Статья опубликована в журнале Physiology & Behavior.

Как проходил эксперимент

В эксперименте приняли участие 48 здоровых студентов местного вуза. Каждому добровольцу предложили поместить в рот цельный желатиновый кубик, щедро приправленный экстрактом чили — дозировка составляла около 1,5 миллиграмма капсаицина на порцию. Предварительные испытания на 30 волонтерах показали, что выбранная концентрация капсаицина создает ощущение жжения на уровне 5,2 балла из 7 — то есть заметное, но терпимое, не вызывающее отказа от участия.

В течение пяти минут испытуемым запрещалось пережевывать или проглатывать образец. По истечении времени они избавлялись от кубика, дважды ополаскивали полость рта водой, а спустя минуту получали в руку серию из 40 лазерных импульсов. Интенсивность лазера настраивали индивидуально: для каждого участника подбирали два уровня — умеренный (ощущался примерно на 4 балла из 10) и выраженный (на 7 баллов из 10). Один импульс длился всего 4 миллисекунды. Всего участники получили 40 ударов, — 20 умеренной интенсивности и еще 20 выраженной.

Почему жгучий перец уменьшает боль

Спустя 5–7 дней эксперимент повторили, но вместо острого желатинового кубика использовали его обычный аналог без капсаицина. Сравнение результатов показало статистически значимое снижение болевых ощущений: после предварительного воздействия капсаицина средняя оценка сильных лазерных ударов упала с 5,45 до 5,13 балла по шкале боли, а показатель дискомфорта — с 2,50 до 2,15. При слабых импульсах разница оказалась несущественной. «Отвлекающий» раздражитель помогает только тогда, когда основной болевой стимул достаточно интенсивен.

Исследователи предполагают, что этот эффект возникает из-за активации рецепторов TRPV1, которые реагируют и на сильное тепло лазерного разряда, и на капсаицин. Согласно гипотезе, жжение во рту активизировало внутреннюю систему контроля боли в организме, из-за чего одно болезненное ощущение помогло ослабить другое. Также возможно, что все дело в переключении внимания: пока длится жгучее ощущение во рту, мозг просто меньше обрабатывает сигналы от лазера.