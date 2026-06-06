Ученые: Отцовство защищает от смерти, но только темнокожих мужчин.

Отцовство может служить фактором защиты от смерти — но только у темнокожих. Такие не нашедшие пока объяснения результаты дало исследование в США. Они опубликованы в American Journal of Public Health.

В его основу легли данные CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) — многоцентрового проспективного когортного исследования, начатого в 1985–1986 годах. В выборку вошли 1648 мужчин из Бирмингема, Чикаго, Миннеаполиса, Окленда и окрестностей, которым на момент включения было 18–30 лет и имелась информация о наличии детей.

Выяснилось, что у чернокожих отцов смертность вдвое ниже по сравнению с бездетными чернокожими без детей; среди белых участников такой корреляции не выявлено.

«Значение отцовства как социального фактора, влияющего на здоровье, признается все шире, однако нас удивили расовые различия в состоянии здоровья отцов, особенно в том, что касается преждевременной смерти», — пояснил педиатр Джон Джеймс Паркер из детской больницы Лури, ведущий автор статьи.

Вместе с тем у отцов, которые обзавелись потомством до 25 лет, траектория здоровья в целом складывается хуже. Среди афроамериканцев раннее отцовство повышает смертность спустя годы в 4,2 раза, чем у темнокожих, ставших папами после 30; белые мужчины, заведшие ребенка в молодости, с возрастом чаще имеют неудовлетворительное состояние сердечно-сосудистой системы.

«Наш вывод о том, что раннее отцовство создает долгосрочные риски для здоровья, подтверждает данные предыдущих исследований. Он также напоминает о важности работы с молодыми отцами — их нужно обучать полезным для здоровья привычкам и оказывать социальную поддержку. В конечном счете здоровье главы семьи сказывается на благополучии всех ее членов», — заключил Паркер.