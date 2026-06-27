Ученые обнаружили новый вид самых маленьких сумчатых в Австралии.

Исследователи описали Planigale petrophila после пересмотра классификации планигал.

Учёные из Квинслендского технологического университета описали новый вид сумчатых — Planigale petrophila. Исследование показало, что ранее несколько видов планигал ошибочно объединяли, а новый зверёк отличается особенностями строения тела и обитает в скалистых районах национального парка Какаду.

Исследователи изучили музейные образцы планигал и провели пересмотр их классификации. В результате они восстановили отдельный статус вида из региона Кимберли, уточнили положение одного из подвидов и выделили новый вид — Planigale petrophila.

Название вида связано с местом обитания животных — скалистыми склонами. Среди других представителей рода этот планигал отличается более длинным хвостом, а также немного крупнее по размеру тела и черепа.

Планигалы считаются самыми маленькими сумчатыми животными в мире. Они помещаются на ладони и весят всего несколько граммов. Несмотря на небольшие размеры, зверьки являются хищниками: они питаются насекомыми, пауками и многоножками, а иногда способны атаковать добычу, сопоставимую с ними по размеру, включая ящериц и крупных тараканов.

Новый вид пока остаётся малоизученным. Учёным известно только о трёх экземплярах Planigale petrophila, найденных на ограниченной территории плато. После 2004 года исследователи не фиксировали новых встреч с этими животными.